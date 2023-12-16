Русин не сыграл в пятом матче подряд

Украинский нападающий "Сандерленда" Назарий Русин никак не может вернуться к игре после восстановления от травмы. Игры с "Хаддерсфилдом" и "Миллволлом" он пропустил именно из-за повреждения, которое беспокоит его уже долгое время.

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Следующие 3 матча, в том числе и последний против "Бристоль Сити", Русин провел на скамейке запасных. Стоит еще отметить, что недавно главный тренер "Сандерленда" Тони Моубрей подал в отставку, а его функции пока выполняет Майк Доддс.

В сезоне 2023/24 годов Русин провел 9 игр в Чемпионшипе. Голов пока не забивал, зато имеет в активе ассист.