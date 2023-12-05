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Стали известны характер травмы и сроки восстановления Назария Русина

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Форварда беспокоят боли в паху

Стали известны характер травмы и сроки восстановления Назария Русина

Фото: SunderlandAFC

Новина українською

Стали известны характер травмы и сроки восстановления нападающего английского "Сандерленда" Назария Русина.

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По данным Sport.ua, форварда беспокоят боли в паху и он уже пропустил три поединка подряд своей команды в Чемпионшипе.

Назарий должен вернуться в строй 12 декабря, когда "Сандерленд" в поединке 21 тура будет принимать одного из лидеров – "Лидс".

В последний раз украинец сыграл еще 11 ноября в матче 16 тура – с "Бирмингемом", где отметился результативной передачей.

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Сандерленд Назарий Русин
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Источник:
sport.ua
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