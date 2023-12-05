Стали известны характер травмы и сроки восстановления Назария Русина

Стали известны характер травмы и сроки восстановления нападающего английского "Сандерленда" Назария Русина.

Читайте также Русина снова постигла травма

По данным Sport.ua, форварда беспокоят боли в паху и он уже пропустил три поединка подряд своей команды в Чемпионшипе.

Назарий должен вернуться в строй 12 декабря, когда "Сандерленд" в поединке 21 тура будет принимать одного из лидеров – "Лидс".

В последний раз украинец сыграл еще 11 ноября в матче 16 тура – с "Бирмингемом", где отметился результативной передачей.