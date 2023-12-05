Стали известны характер травмы и сроки восстановления Назария Русина
Форварда беспокоят боли в паху
Фото: SunderlandAFC
Стали известны характер травмы и сроки восстановления нападающего английского "Сандерленда" Назария Русина.
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По данным Sport.ua, форварда беспокоят боли в паху и он уже пропустил три поединка подряд своей команды в Чемпионшипе.
Назарий должен вернуться в строй 12 декабря, когда "Сандерленд" в поединке 21 тура будет принимать одного из лидеров – "Лидс".
В последний раз украинец сыграл еще 11 ноября в матче 16 тура – с "Бирмингемом", где отметился результативной передачей.
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