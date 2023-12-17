Онана: Вы хотите сказать что лучший голкипер прошлого розыгрыша ЛЧ стал худшим в мире? Это не так

После неудачного отрезка в карьере голкипер "Манчестер Юнайтед" ответил критикам относительно своей игровой формы:

"Вы хотите сказать мне, что за 6 месяцев лучший вратарь Лиги чемпионов прошлого сезона может стать худшим в мире? Нет... Я знаю, что здесь, в "Манчестер Юнайтед", все будет хорошо. Это лишь вопрос времени.

Я не счастлив, потому что знаю, что могу играть намного, намного лучше. Я делал это и знаю, что стану еще лучше", - сказал Андре в интервью Sky Sports.