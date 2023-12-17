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Онана: Вы хотите сказать что лучший голкипер прошлого розыгрыша ЛЧ стал худшим в мире? Это не так
Кипер МЮ верит в светлое будущее
Getty Images/Global Images Ukraine
После неудачного отрезка в карьере голкипер "Манчестер Юнайтед" ответил критикам относительно своей игровой формы:
"Вы хотите сказать мне, что за 6 месяцев лучший вратарь Лиги чемпионов прошлого сезона может стать худшим в мире? Нет... Я знаю, что здесь, в "Манчестер Юнайтед", все будет хорошо. Это лишь вопрос времени.
Я не счастлив, потому что знаю, что могу играть намного, намного лучше. Я делал это и знаю, что стану еще лучше", - сказал Андре в интервью Sky Sports.
Также камерунец прокомментировал свое отношение к наставнику "красных дьяволов" Эрику тен Хагу:
"Мне нравится, как работает Тен Хаг, а также как он общается с игроками. Мы вместе провели успешный год в "Аяксе", играя в блестящий футбол".
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