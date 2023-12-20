Барселона и Манчестер Юнайтед интересуются хавбеком Эвертона

Испанская "Барселона" и английский "Манчестер Юнайтед" интересуются полузащитником Амаду Онана, который сейчас играет за "Эвертон". Об этом сообщает издание Footmercato.

Специалисты испанского клуба уже разговаривали с представителями 22-летнего бельгийца. Отмечается, что "Барселона" может подписать игрока. Тransfermarkt оценивает трансфер Онану в 50 миллионов евро.

Амаду сыграл 13 матчей и забил 1 гол в этом сезоне АПЛ за "Эвертон".