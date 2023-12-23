Вест Хэм - Манчестер Юнайтед: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Сегодняшние соперники – соседи в турнирной таблице. Для одной команды – "Вест Хэма" – находиться в таком положении – это шаг вверх по сравнению с предыдущим сезоном. Для МЮ – наоборот. Очное противостояние решит, кто же заслуживает быть выше. В текущем положении этот матч можно назвать и битвой за шесть очков.

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АПЛ, 18-й тур

23 декабря 2023. Лондон, "Лондон Стэдиум"

"Вест Хэм" 14:30 "Манчестер Юнайтед"

Телетрансляция – Setanta Sports