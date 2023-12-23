Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вест Хэм - Манчестер Юнайтед: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Очередной матч Мойеса против бывшей команды – смотреть прямую трансляцию
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодняшние соперники – соседи в турнирной таблице. Для одной команды – "Вест Хэма" – находиться в таком положении – это шаг вверх по сравнению с предыдущим сезоном. Для МЮ – наоборот. Очное противостояние решит, кто же заслуживает быть выше. В текущем положении этот матч можно назвать и битвой за шесть очков.
- Всі новини футболу.
Підписуйтесьна телеграм UA-Футбол
АПЛ, 18-й тур
23 декабря 2023. Лондон, "Лондон Стэдиум"
"Вест Хэм" 14:30 "Манчестер Юнайтед"
Телетрансляция – Setanta Sports
Трансляція матчу Вест Гем - Манчестер ЮнайтедСмотреть трансляцию
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Полесье заинтересовано в подписании украинца из загребского Динамо
- Силы обороны уничтожили за минувшие сутки более тысячи оккупантов. Генштаб подытожил потери россиян
- Воссоединение Суареса с Месси, номинация Довбика, новый трофей Сити. Главные новости за 22 декабря
- Мудрик спас от поражения и забил решающий пенальти. Челси - Ньюкасл 1:1, пен. 4:2. Обзор матча и видео голов
- Талантлив во всем: Серхио Рамос поет фламенко в клипе известной группы
- Красотка дня. Эффектная жена одного из лучших бомбардиров первой половины УПЛ. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн