За Манчестер Юнайтед дебютировал 19-летний центральный защитник. Варан оказался вне заявки

"Манчестер Юнайтед" играет выездной матч против "Вест Хэма" в рамках 18 тура АПЛ. Наставник "манкунианцев" Эрик тен Хаг выпустил в основном составе сразу трех воспитанников академии клуба в возрасте до 19 лет.

Однако если Гарначо и Мэйну уже получали игровые минуты, то для центрального защитника Вилли Камбвалы (2004 год рождения) – это дебют за первую команду “красных дьяволов”.

“Он спокоен, он произвел хорошее впечатление на тренировке. Конечно, он неопытен, и это великий момент для него. Он спортивный, спокоен на мяче, сейчас у него есть возможность показать себя”, - сказал тен Хаг.

Добавим, что известно о травмах трех центральных защитников МЮ: Линделофа, Магуайра и Мартинеса. Также в заявке нет Рафаэля Варана, проведшего две последние игры.

В паре с Камбвалой играет 35-летний Джонни Эванс, а на скамейке запасных есть только один центрбек – это 20-летний Рис Беннетт, который впервые попал в заявку команды.