АПЛ. Вест Хэм – Манчестер Юнайтед 2:0. Уже и нечему удивляться

Английская Премьер-лига, 18-й тур

"Олимпийский" (Лондон)

Главный арбитр: Свен Хупер

В последний раз "Манчестер Юнайтед" забивал еще 6 декабря – это был матч против "Челси". В трех поединках перед встречей с "Вест Хэмом" подопечные тен Хага не отличились в воротах соперника. Не смогли они это сделать и сегодня.

Тен Хаг вынужден был прибегать к изменениям в составе из-за эпидемии травм. В основе вышли сразу три воспитанника клуба, которым еще нет и 20. Однако если у Гарначо есть опыт, то Мейну и Камбвала – это новые футболисты первой команды. А в проблемной зоне центра обороны МЮ вышел очень необычный дуэт: 35-летний Джонни Эванс и 19-летний дебютант Вилли Камбвала.

"Вест Хэм" значительно окреп в последнее время в домашних матчах. На правах хозяев они начали атаковать и сейчас. На пятой минуте Эмерсон пробил из пределов штрафной – Онана потащил.

Далее команды тянули резину. Футболисты выполняли много беговой работы, однако интересного на поле было мало. Лишь к концу тайма наконец включились в игру гости. В одном из моментов Гарначо не реализовал выход один на один – Ареоля выиграл эту дуэль.

