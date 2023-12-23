АПЛ. Вест Хэм – Манчестер Юнайтед 2:0. Уже и нечему удивляться

Английская Премьер-лига, 18-й тур

"Олимпийский" (Лондон)

Главный арбитр: Свен Хупер

В последний раз "Манчестер Юнайтед" забивал еще 6 декабря – это был матч против "Челси". В трех поединках перед встречей с "Вест Хэмом" подопечные тен Хага не отличились в воротах соперника. Не смогли они это сделать и сегодня.

Тен Хаг вынужден был прибегать к изменениям в составе из-за эпидемии травм. В основе вышли сразу три воспитанника клуба, которым еще нет и 20. Однако если у Гарначо есть опыт, то Мейну и Камбвала – это новые футболисты первой команды. А в проблемной зоне центра обороны МЮ вышел очень необычный дуэт: 35-летний Джонни Эванс и 19-летний дебютант Вилли Камбвала.

"Вест Хэм" значительно окреп в последнее время в домашних матчах. На правах хозяев они начали атаковать и сейчас. На пятой минуте Эмерсон пробил из пределов штрафной – Онана потащил.

Далее команды тянули резину. Футболисты выполняли много беговой работы, однако интересного на поле было мало. Лишь к концу тайма наконец включились в игру гости. В одном из моментов Гарначо не реализовал выход один на один – Ареоля выиграл эту дуэль.

So close to the opener...



Alejandro Garnacho can't convert as Areola saves from close range ❌#WHUMUN pic.twitter.com/mSTDLKa3Gr — Premier League (@premierleague) December 23, 2023

Второй тайм команды также начали довольно в тягучем стиле, однако впоследствии "Вест Хэм" взял игру полностью под свой контроль. С интервалом в две минуты (66, 68) Онане пришлось спасать гостей. Сначала он парировал удар Боуэна, а затем исправил неловкий сброс от вышеупомянутого Эванса.

В конце концов, "молотобойцы" довели свое преимущество на поле до превосходства на табло. Пакета прекрасным забросом на Боуэна из глубины поля отрезал всю защитную линию МЮ. Джеррод очень легко реализовал этот момент в гол.

Второе взятие ворот случилось на 78 минуте – на шесть минут позже первого. В этом случае подарок хозяевам предоставил Мэйну. Он обрезался в центре поля, а тот же Пакета нашел впереди Кудуса. Нападающий свой момент реализовал, пробив в левый угол ворот.

Лондонцы вырываются на шестое место в АПЛ. Подвинуть их к Рождеству сможет только "Ньюкасл". В то же время МЮ опускается на восьмую позицию. Туманный Альбион для тэн Хага становится еще более туманным.

"Вест Хэм" - "Манчестер Юнайтед" 2:0

Голы: Боуэн 72, Кудус 78

Вест Хэм: Ареоля – Цоуфал, Зума, Мавропанос, Эмерсон – Альварес, Соучек, Кудус (Джонсон 90+3), Уорд-Праус, Пакета – Боуэн (Форнальс 87)

Манчестер Юнайтед: Онана – Уан-Биссака, Камбвала (Регилон 84), Эванс, Шоу – Мактоминей, Мэйну – Антони (Пельистри 73), Фернандеш, Гарначо (Эриксен 85) – Гейлунд (Рашфорд 57)

Предупреждения: Кудус 43, Пакета 74 – Эванс 45+2, Фернандеш 51, Шоу 90+6