Манкунианцы не забивают 4 матча подряд. Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:0. Обзор матча и видео голов

Неудивительно, что "Манчестер Юнайтед" не показывает того футбола, которого от них ждут болельщики. Для подопечных Тен Хага это 8 поражение в 18-и матчах АПЛ. К тому же "красные дьяволы" не забивают в четвертом матче подряд, чего не было с 1992-го года. Красноречивая статистика, не так ли?

Что до матча, игру по опасным моментам можно назвать вполне равной, однако - реализация сделала свое дело. Новичок "манкунианцев" Расмус Гойлунн не может забить в АПЛ - нападающий принял участие в 14 поединках и провел на поле 945 минут. Тем не менее, отметился 5-ю забитыми в ЛЧ, которые никак не помогли команде.

"Манчестер Юнайтед" сейчас занимает 8-ю строчку и закрепился на ней как минимум до следующего тура. "Молотобойцы" идут 6-ми. Их новичок Кудус дает результат.

Английская Премьер-лига, 18-й тур

"Олимпийский" (Лондон)

Главный арбитр: Свен Хупер

"Вест Хэм" - "Манчестер Юнайтед" 2:0

Голы: Боуэн 72, Кудус 78