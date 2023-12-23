Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манкунианцы не забивают 4 матча подряд. Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:0. Обзор матча и видео голов
Вест Хэм - Манчестер Юнайтед ⋉ 2:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 23.12.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Фото: premierleague.com
Неудивительно, что "Манчестер Юнайтед" не показывает того футбола, которого от них ждут болельщики. Для подопечных Тен Хага это 8 поражение в 18-и матчах АПЛ. К тому же "красные дьяволы" не забивают в четвертом матче подряд, чего не было с 1992-го года. Красноречивая статистика, не так ли?
Что до матча, игру по опасным моментам можно назвать вполне равной, однако - реализация сделала свое дело. Новичок "манкунианцев" Расмус Гойлунн не может забить в АПЛ - нападающий принял участие в 14 поединках и провел на поле 945 минут. Тем не менее, отметился 5-ю забитыми в ЛЧ, которые никак не помогли команде.
"Манчестер Юнайтед" сейчас занимает 8-ю строчку и закрепился на ней как минимум до следующего тура. "Молотобойцы" идут 6-ми. Их новичок Кудус дает результат.
Английская Премьер-лига, 18-й тур
"Олимпийский" (Лондон)
Главный арбитр: Свен Хупер
"Вест Хэм" - "Манчестер Юнайтед" 2:0
Голы: Боуэн 72, Кудус 78
Популярное сейчас
- Получил штраф в 420 тысяч евро. Легендарный голкипер применил бензопилу, чтобы разрешить конфликт с соседом
- Журналист рассказал, за что Днепр-1 должен выплатить деньги Йовичевичу
- Команда Де Дзерби заинтересовалась украинским защитником Максимом Стрюковым
- Transfermarkt обновил рыночную стоимость украинцев в АПЛ: Мудрик подешевел, все другие - с профитом
- Красотка дня. Эффектная жена одного из лучших бомбардиров первой половины УПЛ. ФОТО
- Ряды холостяков редеют. Хавбек Динамо сделал предложение своей девушке