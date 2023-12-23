  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Манкунианцы не забивают 4 матча подряд. Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:0. Обзор матча и видео голов
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манкунианцы не забивают 4 матча подряд. Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:0. Обзор матча и видео голов

Англия
Обновлено

Вест Хэм - Манчестер Юнайтед ⋉ 2:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 23.12.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Манкунианцы не забивают 4 матча подряд. Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:0. Обзор матча и видео голов

Фото: premierleague.com

Новина українською

Неудивительно, что "Манчестер Юнайтед" не показывает того футбола, которого от них ждут болельщики. Для подопечных Тен Хага это 8 поражение в 18-и матчах АПЛ. К тому же "красные дьяволы" не забивают в четвертом матче подряд, чего не было с 1992-го года. Красноречивая статистика, не так ли?

Что до матча, игру по опасным моментам можно назвать вполне равной, однако - реализация сделала свое дело. Новичок "манкунианцев" Расмус Гойлунн не может забить в АПЛ - нападающий принял участие в 14 поединках и провел на поле 945 минут. Тем не менее, отметился 5-ю забитыми в ЛЧ, которые никак не помогли команде.

"Манчестер Юнайтед" сейчас занимает 8-ю строчку и закрепился на ней как минимум до следующего тура. "Молотобойцы" идут 6-ми. Их новичок Кудус дает результат.

Английская Премьер-лига, 18-й тур
"Олимпийский" (Лондон)
Главный арбитр: Свен Хупер
"Вест Хэм" - "Манчестер Юнайтед" 2:0
Голы: Боуэн 72, Кудус 78

По теме
yellow-arrow
Победа Забарного и поражение Миколенко. Как сыграли украинцы в АПЛ
yellow-arrow
Артета сравнил Энфилд со стиральной машиной
yellow-arrow
Ливерпуль - Арсенал: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Англии
обзор матчей Манчестер Юнайтед Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости