АПЛ. Тоттенхэм – Эвертон 2:1. Двадцатиминутная катастрофа стоила ирискам всего матча

Накануне игры были сомнения, сможет ли сегодня сыграть Миколенко, этот вопрос особенно волновал украинских болельщиков и, как оказалось, Виталий сегодня вышел в стартовом составе. Шон Дайч накануне матча в очередной раз похвалил украинца и заявил, что его возвращение должно дать "ирискам" дополнительный буст. С другой стороны, в составе "Эвертона" не было Абдулайе Дукуре, главного героя атаки команды этого сезона. Поэтому противостояние со "шпорами" обещало быть как минимум непростым.

В начале игры команды слегка присматривались друг к другу и обменялись полуопасными моментами, у "Эвертона" автором этого момента стал именно Миколенко, удар которого в итоге был заблокирован и после серии рикошетов легко долетел до рук Викарио.

После этого мы увидели быстрый розыгрыш мяча на фланге Миколенко, который не успел перехватить передачу на Бреннана Джонсона. Вингер "шпор" прострелил в центр, на набегающего Ришарлисона, за которым не успел Тарковски, поэтому констатируем провал в обороне и первый забитый гол в этом матче. 1:0.

Через 2 минуты уже сам Бреннан был в штрафной площадке и замыкал прострел от Эмерсона Рояла. И снова участником эпизода был Виталий, который из последних сил пытался помешать пробить валлийцу и частично у него это получилось, ведь удар получился слегка корявым и полетел выше ворот.

"Шпоры" решили не останавливаться на добытом, снова Джонсон прорвался в штрафную и на этот раз решил пробить, его выстрел парировал Пикфорд, но на добивании был Сон Хын Мин, с этим голкипер, как и оборона "ирисок", справиться не смогли. 2:0. Хозяева поля стали едва ли не хрестоматийным примером того, как можно противостоять надежной обороне "Эвертона", сегодня от этой надежности почти ничего не осталось.

Проблем у гостей стало больше, когда в середину второго тайма повреждение получил Идрисса Гейе, вместо него Шон Дайч выпустил Андре Гомеша. Казалось, что матч можно заканчивать в ту же минуту, но с подобным не соглашались сами "ириски". Команда Постекоглу в один момент вспомнила, что сейчас проходит рождественский период и матчей у них будет хватать, поэтому лучше сыграть от соперника и экономить силы, учитывая, что вопрос с результатом фактически решен.

Именно этот эконом-режим от "шпор" позволил "Эвертону" буквально зажать своего соперника к собственным воротам в конце первой половины встречи, хорошие моменты были у Гаррисона, Калверта-Льюина и Миколенко, которого дезориентировал при ударе бол-бой на стадионе, ведь он выбросил второй мяч в пределы поля и перед украинцем оказалось сразу два круглых, которыми можно было наносить удар. Не получилось.

Что касается второго тайма, то свой эконом-режим команда Постекоглу выключать не планировала. "Эвертон" пытался отквитать хотя бы один гол, который мог бы изменить все, не надо забывать, что защита "шпор" никогда не отличалась особой надежностью. Доминик Калверт-Льюин забил точным ударом в дальний угол и Стюарт Аттуэлл был готов засчитывать этот гол, если бы не ВАР, после просмотра которого арбитр разглядел фол со стороны Андре Гомеша, который предшествовал взятию ворот.

Затем Джеймс Гарнер получил ювелирный пас от Гаррисона в штрафной площадке, но пробил в стойку. То есть на свой как минимум один гол гости наиграли сполна еще до 60-й минуты, однако что-то всегда мешало. Свой гол, который вернул хоть какую-то интригу в этот матч, гости нашли на 82-й минуте, когда после углового мяч отлетел к Андре Гомешу и португалец в касание пробил точно в дальний угол ворот Викарио. 2:1 и именно в этот момент "Тоттенхэму" нужно было включиться и показать, что они все держат под контролем.

Но нет, контролем там и не пахло, впоследствии Арно Данжума получил хорошую возможность сравнять счет, однако итальянский голкипер "шпор" спас свою команду. А на последних секундах голландец вообще пробивал уже в упор, впрочем попал в перекладину и до гола не хватило буквально 2-3 сантиметров, большая часть круглого уже пересекла линию ворот Викарио. Везет "шпорам", которые поберегли силы, точно не поберегли собственные нервы, но победили. Благодаря этой победе они поднимаются на 4-ю строчку и опережают "Манчестер Сити", а команда Шона Дайча остается на 16-м месте.

АПЛ, 18-й тур

Стадион: "Тоттенхэм Стэдиум" (Лондон)

Главный судья: Стюарт Аттуэлл (Англия)

"Тоттенхэм" — "Эвертон" 2:1

Голы: Ришарлисон (9), Сон (18) — Гомеш (82)

*На 51-й минуте гол Доминика Калверт-Льюина был отменен из-за нарушения правил

"Тоттенхэм": Викарио — Порро, Ромеро (Дайер, 46), Дэвис, Роял — Сарр (Ло Чельсо, 74), Скипп — Джонсон, Кулусевски, Сон — Ришарлисон (Гойбьерг, 63)

"Эвертон": Пикфорд — Паттерсон, Брентуэйт, Тарковски, Миколенко — Гейе (Гомеш, 24), Онана (Бету, 79) — Харрисон (Данжума, 66), Гарнер, Макнил — Калверт-Льюин

Предупреждения: Кулусевски (86) — Гейе (23), Онана (26), Гомеш (76), Паттерсон (84)