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Миколенко стал героем забавного момента в матче с Тоттенхэмом

Англия

Усложнение задачи

Миколенко стал героем забавного момента в матче с Тоттенхэмом

Фото: Getty Images

Новина українською

Продолжается матч 18-го тура АПЛ между "Тоттенхэмом" и "Эвертоном".

В одном из эпизодов первого тайма украинский защитник Виталий Миколенко оказался на ударной позиции, но ему помешал... второй мяч на поле. За несколько секунд футболисту пришлось выбирать по какому мячу надо бить и все завершилось ударом мимо ворот.

Миколенко стал героем забавного момента в матче с Тоттенхэмом - изображение 1
Миколенко стал героем забавного момента в матче с Тоттенхэмом - изображение 2
Миколенко стал героем забавного момента в матче с Тоттенхэмом - изображение 3

После первого тайма хозяева побеждают 2:0 благодаря голам Ришарлисона и Сон Хын Мина.

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Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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romajan (Київ)
23.12.2023 в 18:31
На трьох кадрах - різний час одного моменту. Віталій застряг у часі?
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Комментарии 4
romajan (Київ)
23.12.2023 в 18:31
На трьох кадрах - різний час одного моменту. Віталій застряг у часі?
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TIRAN (Донецк (Украина!))
23.12.2023 в 18:34
вот такая скорость у вомбата)))
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romajan (Київ)
23.12.2023 в 19:09
Це, мабуть, у кожної камери свій хронометраж
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
23.12.2023 в 19:48
время начала матча фиксируется с моментом свистка судьи, а так да: алени!)))
 
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