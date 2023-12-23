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Миколенко стал героем забавного момента в матче с Тоттенхэмом
Усложнение задачи
Фото: Getty Images
Продолжается матч 18-го тура АПЛ между "Тоттенхэмом" и "Эвертоном".
В одном из эпизодов первого тайма украинский защитник Виталий Миколенко оказался на ударной позиции, но ему помешал... второй мяч на поле. За несколько секунд футболисту пришлось выбирать по какому мячу надо бить и все завершилось ударом мимо ворот.
После первого тайма хозяева побеждают 2:0 благодаря голам Ришарлисона и Сон Хын Мина.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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romajan (Київ)
23.12.2023 в 18:31
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