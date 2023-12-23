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Зинченко в старте на матч Ливерпуль - Арсенал
Удержит ли Салаха?
Getty Images / Global Images Ukraine
Александр Зинченко выйдет с первых минут на поле в матче "Ливерпуля" с "Арсеналом".
Защитник уже принял участие в 22-х поединках этого года за "канониров": 16 в АПЛ, 4 в ЛЧ и 2 в Кубке Лиги. В этих встречах он отметился забитым голом и ассистом.
Поединок начнется в 19:30. Следите за событиями в нашей
???? ???????????????????????????????? ????— Arsenal (@Arsenal) December 23, 2023
???? Saliba at the back
⚖️ Rice in the middle
???? Jesus leads the line
Let's go, Gunners ???? pic.twitter.com/3PIWqD80aY
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