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Зинченко в старте на матч Ливерпуль - Арсенал

Англия
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Зинченко в старте на матч Ливерпуль - Арсенал

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Александр Зинченко выйдет с первых минут на поле в матче "Ливерпуля" с "Арсеналом".

Защитник уже принял участие в 22-х поединках этого года за "канониров": 16 в АПЛ, 4 в ЛЧ и 2 в Кубке Лиги. В этих встречах он отметился забитым голом и ассистом.

Поединок начнется в 19:30. Следите за событиями в нашей текстовой трансляции.

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Источник:
twitter.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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