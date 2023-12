Зинченко в старте на матч Ливерпуль - Арсенал

Александр Зинченко выйдет с первых минут на поле в матче "Ливерпуля" с "Арсеналом".

Защитник уже принял участие в 22-х поединках этого года за "канониров": 16 в АПЛ, 4 в ЛЧ и 2 в Кубке Лиги. В этих встречах он отметился забитым голом и ассистом.

Поединок начнется в 19:30. Следите за событиями в нашей текстовой трансляции .

???? ???????????????????????????????? ????



???? Saliba at the back

⚖️ Rice in the middle

???? Jesus leads the line



Let's go, Gunners ???? pic.twitter.com/3PIWqD80aY