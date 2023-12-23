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Зинченко не закрыл Салаха во время гола. 1:1, в матче Ливерпуль - Арсенал - перерыв
Первые 45 минут сыграны
Фото: Getty Images
"Ливерпуль" с "Арсеналом" проводят центральный матч 18-го тура АПЛ. Счет в поединке открыл Габриэл после подачи Эдегора, а хозяева ответили голом Салаха. Трент удачно забросил на египтянина, Мо фирменным движением убрал со своего пути Александра Зинченко и расстрелял Райю.
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Оценка украинского латераля на момент перерыва от sofascore - 6.6. Такой же балл имеют Сака и Хаверц, хуже только у голкипера - 6.4.
Счет на момент перерыва - 1:1.
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Источник:ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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