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Манчестер Сити может выкупить Савио у Труа

Англия

Савио забил 4 гола и отдал 5 ассистов в 18 матчах Ла Лиги

Манчестер Сити может выкупить Савио у Труа

Фото: gironafc.cat

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19-летний бразильский вингер Савио Морейра принадлежит "Труа" и играет за "Жирону" на правах аренды.

Испанский и английский клубы входят в холдинг City Football Group, владеющий "Манчестер Сити" и другими командами.

Как сообщает Фабрицио Романо, "Ман Сити" думает о выкупе Савио.

Клубы АПЛ и Бундеслиги готовы предложить за футболиста 30 млн евро. Нынешний сезон игрок в любом случае доиграет в каталонской команде.

Савио забил 4 гола и отдал 5 ассистов в 18 матчах Ла Лиги.

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Труа Манчестер Сити Жирона Савио
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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