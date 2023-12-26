Манчестер Сити может выкупить Савио у Труа

19-летний бразильский вингер Савио Морейра принадлежит "Труа" и играет за "Жирону" на правах аренды.

Испанский и английский клубы входят в холдинг City Football Group, владеющий "Манчестер Сити" и другими командами.

Как сообщает Фабрицио Романо, "Ман Сити" думает о выкупе Савио.

Клубы АПЛ и Бундеслиги готовы предложить за футболиста 30 млн евро. Нынешний сезон игрок в любом случае доиграет в каталонской команде.

Савио забил 4 гола и отдал 5 ассистов в 18 матчах Ла Лиги.