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Манчестер Сити может выкупить Савио у Труа
Савио забил 4 гола и отдал 5 ассистов в 18 матчах Ла Лиги
Фото: gironafc.cat
19-летний бразильский вингер Савио Морейра принадлежит "Труа" и играет за "Жирону" на правах аренды.
Испанский и английский клубы входят в холдинг City Football Group, владеющий "Манчестер Сити" и другими командами.
Как сообщает Фабрицио Романо, "Ман Сити" думает о выкупе Савио.
Клубы АПЛ и Бундеслиги готовы предложить за футболиста 30 млн евро. Нынешний сезон игрок в любом случае доиграет в каталонской команде.
Савио забил 4 гола и отдал 5 ассистов в 18 матчах Ла Лиги.
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