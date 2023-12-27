Фернандеш отказался комментировать победу МЮ против Астон Виллы

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруно Фернандеш отказался комментировать победу клуба против "Астон Виллы".

"Не хочу говорить об этом. У нас было очень много послематчевых интервью на эту тему. Лучше не заглядывать наперед, а просто играть", - цитирует игрока Фабрицио Романо.