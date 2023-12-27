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Фернандеш отказался комментировать победу МЮ против Астон Виллы

Англия
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Португалец отказался комментировать матч 19-го тура АПЛ

Фернандеш отказался комментировать победу МЮ против Астон Виллы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруно Фернандеш отказался комментировать победу клуба против "Астон Виллы".

"Не хочу говорить об этом. У нас было очень много послематчевых интервью на эту тему. Лучше не заглядывать наперед, а просто играть", - цитирует игрока Фабрицио Романо.

Вчера, 26 декабря, "Манчестер Юнайтед" победил "Астон Виллу" в матче 19-го тура АПЛ со счетом - 3:2.

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Манчестер Юнайтед Бруно Фернандеш
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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