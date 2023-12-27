Гвардиола прокомментировал состояние лидеров команды: Холанда и де Брюйне

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола рассказал о двух лидерах команды: Холанда и де Брюйне.

"Эрлинг чувствует себя лучше, но он с нами не тренировался ни разу. Надеюсь, что в январе он вернется к нам. Кевин де Брюйне тренировался с нами на прошлой неделе. Сегодня он немного устал, поскольку он упорно занимается на тренировках".