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Гвардиола прокомментировал состояние лидеров команды: Холанда и де Брюйне

Англия

Оба игрока скоро вернутся в команду

Гвардиола прокомментировал состояние лидеров команды: Холанда и де Брюйне

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола рассказал о двух лидерах команды: Холанда и де Брюйне.

"Эрлинг чувствует себя лучше, но он с нами не тренировался ни разу. Надеюсь, что в январе он вернется к нам. Кевин де Брюйне тренировался с нами на прошлой неделе. Сегодня он немного устал, поскольку он упорно занимается на тренировках".

Оба игрока пропустили финал Клубного чемпионата мира 2023 из-за повреждений.

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Манчестер Сити Кевин Де Брюйне Эрлинг Холанд Гвардиола
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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