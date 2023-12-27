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Гвардиола прокомментировал состояние лидеров команды: Холанда и де Брюйне
Оба игрока скоро вернутся в команду
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола рассказал о двух лидерах команды: Холанда и де Брюйне.
"Эрлинг чувствует себя лучше, но он с нами не тренировался ни разу. Надеюсь, что в январе он вернется к нам. Кевин де Брюйне тренировался с нами на прошлой неделе. Сегодня он немного устал, поскольку он упорно занимается на тренировках".
Оба игрока пропустили финал Клубного чемпионата мира 2023 из-за повреждений.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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