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Манчестер Сити договорился о трансфере 17-летнего аргентинского таланта Эчеверри за 25 млн евро

Англия

Сити подпишет полузащитника Ривер Плейт

Манчестер Сити договорился о трансфере 17-летнего аргентинского таланта Эчеверри за 25 млн евро

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"Манчестер Сити" подпишет полузащитника "Ривер Плейт" Клаудио Эчеверри.

Как сообщает The Guardian, "горожане" согласовали условия трансфера с аргентинской командой и опередили "Барселону". За 17-летнего полузащитника заплатят 25 млн евро - таковы отступные.

Эчеверри останется в "Ривер Плейт" на год на правах аренды. С "Ман Сити" он заключит долгосрочное соглашение.

Инсайдер Фабрицио Романо отмечает, что сейчас клубы обсуждают порядок выплаты вышеуказанной суммы.

В 2023 году Эчеверри провел в высшей лиге Аргентины 5 матчей и отдал один результативный пас.

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Манчестер Сити Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)
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Источник:
theguardian
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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