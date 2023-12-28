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Манчестер Сити договорился о трансфере 17-летнего аргентинского таланта Эчеверри за 25 млн евро
Сити подпишет полузащитника Ривер Плейт
х
"Манчестер Сити" подпишет полузащитника "Ривер Плейт" Клаудио Эчеверри.
Как сообщает The Guardian, "горожане" согласовали условия трансфера с аргентинской командой и опередили "Барселону". За 17-летнего полузащитника заплатят 25 млн евро - таковы отступные.
Эчеверри останется в "Ривер Плейт" на год на правах аренды. С "Ман Сити" он заключит долгосрочное соглашение.
Инсайдер Фабрицио Романо отмечает, что сейчас клубы обсуждают порядок выплаты вышеуказанной суммы.
В 2023 году Эчеверри провел в высшей лиге Аргентины 5 матчей и отдал один результативный пас.
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