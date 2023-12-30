Палмер - лучший игрок Челси в этом сезоне по системе гол + пас

Полузащитник лондонского "Челси" Коул Палмер является лучшим игроком команды в этом сезоне по системе гол+пас. В сегодняшней встрече против "Лутона" новичок клуба оформил 3 голевых действия. Сначала 20-й номер открыл счет на 12-й минуте матча, затем на 37-й отдал голевую на Джексона, и финальным аккордом для англичанина стал второй гол, который и принес "синим" победу.

Теперь на счету хавбека 8 голов и 4 ассиста. Больше в этом сезоне не удалось набрать ни одному игроку команды.

Также Палмер уже 4 раза в этом сезоне забивал и ассистировал в одном матче, что является лучшим показателем среди всех футболистов чемпионата.

Напомним, что Коул присоединился к "Челси" в сентябре этого года за 47 млн евро.