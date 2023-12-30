  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Палмер - лучший игрок Челси в этом сезоне по системе гол + пас
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Палмер - лучший игрок Челси в этом сезоне по системе гол + пас

Англия

Коул первый добрался показателя в 10 голевых действий

Палмер - лучший игрок Челси в этом сезоне по системе гол + пас

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник лондонского "Челси" Коул Палмер является лучшим игроком команды в этом сезоне по системе гол+пас. В сегодняшней встрече против "Лутона" новичок клуба оформил 3 голевых действия. Сначала 20-й номер открыл счет на 12-й минуте матча, затем на 37-й отдал голевую на Джексона, и финальным аккордом для англичанина стал второй гол, который и принес "синим" победу.

Теперь на счету хавбека 8 голов и 4 ассиста. Больше в этом сезоне не удалось набрать ни одному игроку команды.

Также Палмер уже 4 раза в этом сезоне забивал и ассистировал в одном матче, что является лучшим показателем среди всех футболистов чемпионата.

Напомним, что Коул присоединился к "Челси" в сентябре этого года за 47 млн евро.

По теме
yellow-arrow
Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед. Текстовая трансляция матча АПЛ
yellow-arrow
Миколенко соскучился по победам. Вулверхэмптон - Эвертон. Текстовая трансляция матча АПЛ
yellow-arrow
АПЛ. Лутон – Челси 2:3. Магия Кенилворт Роуд почти сработала
Челси (Лондон) Коул Палмер
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
twitter.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Andrumas (Düsseldorf)
30.12.2023 в 16:59
И это в два раза дешевле, чем Мудрик
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Andrumas (Düsseldorf)
30.12.2023 в 16:59
И это в два раза дешевле, чем Мудрик
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости