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Палмер - лучший игрок Челси в этом сезоне по системе гол + пас
Коул первый добрался показателя в 10 голевых действий
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник лондонского "Челси" Коул Палмер является лучшим игроком команды в этом сезоне по системе гол+пас. В сегодняшней встрече против "Лутона" новичок клуба оформил 3 голевых действия. Сначала 20-й номер открыл счет на 12-й минуте матча, затем на 37-й отдал голевую на Джексона, и финальным аккордом для англичанина стал второй гол, который и принес "синим" победу.
Теперь на счету хавбека 8 голов и 4 ассиста. Больше в этом сезоне не удалось набрать ни одному игроку команды.
Также Палмер уже 4 раза в этом сезоне забивал и ассистировал в одном матче, что является лучшим показателем среди всех футболистов чемпионата.
Напомним, что Коул присоединился к "Челси" в сентябре этого года за 47 млн евро.
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