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Полузащитник Тоттенхэма вернулся к игре после месяца в лазарете
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Фото: twitter.com/SpursOfficial
Лазарет "Тоттенхэма" начинает уменьшаться. Центральный полузащитник команды Родриго Бентанкур вернулся к игре команды после месяца отсутствия.
Начало этого сезона уругваец пропустил из-за тяжелого повреждения, которое он получил еще в феврале 2023 года. В октябре он вернулся на поле, но через месяц снова травмировался. На данный момент в его активе четыре матча за "шпор".
В сегодняшнем поединке против "Борнмута" полузащитник выйдет в основном составе "Тоттенхэма". Встреча начнется в 16.00.
Бентанкур перешел в состав лондонцев в январе 2022 года из "Ювентуса" за 19 миллионов евро. На его счету шесть голов и шесть ассистов в 48 матчах за "Тоттенхэм".
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