Полузащитник Тоттенхэма вернулся к игре после месяца в лазарете

Лазарет "Тоттенхэма" начинает уменьшаться. Центральный полузащитник команды Родриго Бентанкур вернулся к игре команды после месяца отсутствия.

Начало этого сезона уругваец пропустил из-за тяжелого повреждения, которое он получил еще в феврале 2023 года. В октябре он вернулся на поле, но через месяц снова травмировался. На данный момент в его активе четыре матча за "шпор".

В сегодняшнем поединке против "Борнмута" полузащитник выйдет в основном составе "Тоттенхэма". Встреча начнется в 16.00.

Бентанкур перешел в состав лондонцев в январе 2022 года из "Ювентуса" за 19 миллионов евро. На его счету шесть голов и шесть ассистов в 48 матчах за "Тоттенхэм".