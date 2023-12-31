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Артета: Теперь у меня очень плохое ощущение

Англия

Сегодня канониры были не на высоте

Артета: Теперь у меня очень плохое ощущение

Новина українською

Менеджер "Арсенала" Микель Артета недоволен действиями своих подопечных в проигранном матче "Фулхэму" (2:1).

Действительно тяжелый день. Печальный день. Три дня назад [поражение от Вест Хэма 0:2] мы играли в матче, который проиграли, но мы полностью хотели его выиграть. Сегодня была наша худшая игра. Темп, цель, которую мы имеем в атаке, в обороне - мы были вторыми, мы не могли доминировать, и из-за этого были проблемы.

Мы не сделали достаточно с этим [владением] - недостаточно целенаправленной скорости или угрозы. Мы небрежно обращались с мячом. Это было недостаточно хорошо. Мы не заслуживали победы. У нас была возможность достичь вершины лиги 31 декабря. Теперь у меня очень плохое чувство. Это футбол. Границы очень тонкие.

Если мы будем играть так, как мы играли в остальных 19 играх, мы будем там, на вершине. Если мы будем играть так, как сегодня, мы не будем нигде близко. Сегодня был действительно тяжелый день.

"Арсенал" потерял возможность вернуться на 1-е место АПЛ, поэтому будет встречать Новый год на четвертой строчке. Плотность в таблице зашкаливает - разница между 1-м и 5-м местом всего 3 очка.

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Источник:
BBC
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
31.12.2023 в 20:49
Да уж.. Зина все испортил.
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Комментарии 2
oda1979 (Запорожье)
31.12.2023 в 20:49
Да уж.. Зина все испортил.
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Spokoyno (Київ)
31.12.2023 в 20:44
ТО Є ТАК Арсенал вже не другий у букерів Тепер дивимось, як "новорічні перегони" пройдуть інші претенденти!
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