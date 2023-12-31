Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Артета: Теперь у меня очень плохое ощущение
Сегодня канониры были не на высоте
Менеджер "Арсенала" Микель Артета недоволен действиями своих подопечных в проигранном матче "Фулхэму" (2:1).
Действительно тяжелый день. Печальный день. Три дня назад [поражение от Вест Хэма 0:2] мы играли в матче, который проиграли, но мы полностью хотели его выиграть. Сегодня была наша худшая игра. Темп, цель, которую мы имеем в атаке, в обороне - мы были вторыми, мы не могли доминировать, и из-за этого были проблемы.
Мы не сделали достаточно с этим [владением] - недостаточно целенаправленной скорости или угрозы. Мы небрежно обращались с мячом. Это было недостаточно хорошо. Мы не заслуживали победы. У нас была возможность достичь вершины лиги 31 декабря. Теперь у меня очень плохое чувство. Это футбол. Границы очень тонкие.
Если мы будем играть так, как мы играли в остальных 19 играх, мы будем там, на вершине. Если мы будем играть так, как сегодня, мы не будем нигде близко. Сегодня был действительно тяжелый день.
"Арсенал" потерял возможность вернуться на 1-е место АПЛ, поэтому будет встречать Новый год на четвертой строчке. Плотность в таблице зашкаливает - разница между 1-м и 5-м местом всего 3 очка.
Популярное сейчас
- Известны оценки Забарного за матч с Тоттенхэмом
- Юрий Свиридов: В ФИФА есть представители Вануату, Фиджи, зато нет нас. Нужно это менять
- Известно, сколько Судаков может заработать в Ювентусе
- В том, что Зинченко не удержал Салаха, виноват… Артета. Обзор матча Ливерпуль – Арсенал
- Винисиус Жуниор устроил турне по матчам НБА и собрал коллекцию маек звезд баскетбола. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная жена украинского легионера впечатляет формами на Бали. ФОТО
Комментарии 2