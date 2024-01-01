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Назарий Русин отметился дебютным мячом за Сандерленд в Чемпионшипе
Впервые за каденцию нового тренера украинец играет с первых минут
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня в матче 26-го тура Чемпионшипа "Сандерленд" принимает "Престон", после первого тайма счет 2:0 в пользу хозяев. На 44 минуте забитым мячом отметился украинский нападающий Назарий Русин, это его дебютный мяч за основной состав "Сандерленда" в Чемпионшипе
Это впервые за каденции нового тренера Майкла Билла украинец получил возможность сыграть с первых минут. "Сандерленд" сейчас занимает седьмое место турнирной таблицы.
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Источник:ua-football
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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