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Назарий Русин отметился дебютным мячом за Сандерленд в Чемпионшипе

Англия

Впервые за каденцию нового тренера украинец играет с первых минут

Назарий Русин отметился дебютным мячом за Сандерленд в Чемпионшипе

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Сегодня в матче 26-го тура Чемпионшипа "Сандерленд" принимает "Престон", после первого тайма счет 2:0 в пользу хозяев. На 44 минуте забитым мячом отметился украинский нападающий Назарий Русин, это его дебютный мяч за основной состав "Сандерленда" в Чемпионшипе

Это впервые за каденции нового тренера Майкла Билла украинец получил возможность сыграть с первых минут. "Сандерленд" сейчас занимает седьмое место турнирной таблицы.

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Сандерленд Назарий Русин
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Источник:
ua-football
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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