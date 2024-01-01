Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гари Невилл: Манчестер Юнайтед снова стал нестабильным и ужасным
Невилл недоволен игрой своего бывшего клуба
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл раскритиковал игру команды после поражения в матче 20-го тура Премьер-лиги.
""МЮ" снова стал нестабильным и ужасным. Команда вернулась в свое худшее состояние. Этот "Манчестер Юнайтед" - странная команда. Когда был счет 0:0, они будто думали, что могут играть со скоростью улитки. Но когда им забили гол, только тогда они начали двигаться."
Подопечные тен Хага проиграли матч, которой состоялся 30 декабря, против "Ноттингем Фореста" со счетом - 2:1.
Читайте такжеГари Невилл: Нужно убрать Зинченко, он обуза
По теме
Оцените этот материал:
Источник:skysports
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Карло Анчелотти назвал любимый клуб детства
- ГУР МО Украины: В результате удара по Белгороду ликвидирован российский офицер следственного комитета
- Зинченко снова против Салаха, Довбик против тех, кто хочет его подписать. Расписание футбола на первое - седьмое января
- Гвардиола: Если мы проигрываем матч, то выбываем из борьбы за трофей
- Сразу же плюс 25 миллионов к цене дома по соседству. Месси купил особняк в Майами и взорвал рынок недвижимости
- Красотка дня. Эффектная жена украинского легионера впечатляет формами на Бали. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн