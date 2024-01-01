Гари Невилл: Манчестер Юнайтед снова стал нестабильным и ужасным

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл раскритиковал игру команды после поражения в матче 20-го тура Премьер-лиги.

""МЮ" снова стал нестабильным и ужасным. Команда вернулась в свое худшее состояние. Этот "Манчестер Юнайтед" - странная команда. Когда был счет 0:0, они будто думали, что могут играть со скоростью улитки. Но когда им забили гол, только тогда они начали двигаться."