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Гари Невилл: Манчестер Юнайтед снова стал нестабильным и ужасным

Англия

Невилл недоволен игрой своего бывшего клуба

Гари Невилл: Манчестер Юнайтед снова стал нестабильным и ужасным

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Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл раскритиковал игру команды после поражения в матче 20-го тура Премьер-лиги.

""МЮ" снова стал нестабильным и ужасным. Команда вернулась в свое худшее состояние. Этот "Манчестер Юнайтед" - странная команда. Когда был счет 0:0, они будто думали, что могут играть со скоростью улитки. Но когда им забили гол, только тогда они начали двигаться."

Подопечные тен Хага проиграли матч, которой состоялся 30 декабря, против "Ноттингем Фореста" со счетом - 2:1.

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Гари Невилл Манчестер Юнайтед
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Источник:
skysports
Опубликовал: Екатерина Власова
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