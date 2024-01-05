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Дитмар Хаманн: Дарвин Нуньес мог бы стать лучшим игроком мира

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Бывший игрок мерсисайдцев оценил уругвайца

Дитмар Хаманн: Дарвин Нуньес мог бы стать лучшим игроком мира

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Дитмар Хаманн оценил игру форварда "Ливерпуля" Дарвина Нуньеса.

"Болельщики "Ливерпуля" теряют терпение в отношении Нуньеса, но, думаю, они могут дать ему еще несколько недель или месяцев. Дело в том, что когда он играет, "Ливерпуль" создает больше моментов, но если ты не реализуешь моменты, все усилия пропадают зря.

На каком-то этапе Дарвин должен начать забивать, ведь до "Бернли" его последний гол был в ворота "Ньюкасла" - за это время сыграли 12-14 матчей. Если бы он умел забивать, то мог бы стать лучшим игроком в мире. Он быстрый, физически развит, у него есть все, кроме умения завершать.

Если ты не умеешь завершать или забивать, у тебя будут проблемы, но иногда мне кажется, что он никогда этому не научится. Потом я думаю, что ему просто нужно больше времени! На данный момент он реализует сложные моменты и мажет легкие!" - сказал экс-игрок "Ливерпуля".

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Ливерпуль Дарвин Нуньес
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Источник:
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Опубликовал: Михаил Олексиенко
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