Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дитмар Хаманн: Дарвин Нуньес мог бы стать лучшим игроком мира
Бывший игрок мерсисайдцев оценил уругвайца
Getty Images / Global Images Ukraine
Дитмар Хаманн оценил игру форварда "Ливерпуля" Дарвина Нуньеса.
"Болельщики "Ливерпуля" теряют терпение в отношении Нуньеса, но, думаю, они могут дать ему еще несколько недель или месяцев. Дело в том, что когда он играет, "Ливерпуль" создает больше моментов, но если ты не реализуешь моменты, все усилия пропадают зря.
На каком-то этапе Дарвин должен начать забивать, ведь до "Бернли" его последний гол был в ворота "Ньюкасла" - за это время сыграли 12-14 матчей. Если бы он умел забивать, то мог бы стать лучшим игроком в мире. Он быстрый, физически развит, у него есть все, кроме умения завершать.
Если ты не умеешь завершать или забивать, у тебя будут проблемы, но иногда мне кажется, что он никогда этому не научится. Потом я думаю, что ему просто нужно больше времени! На данный момент он реализует сложные моменты и мажет легкие!" - сказал экс-игрок "Ливерпуля".
Популярное сейчас
- Довбик - после игры с Атлетико: Что за ночь!
- Йоханнес Бё раскритиковал подготовку трассы в Оберхофе
- Арсенал без Зинченко войдет в историю. Команда сыграет следующий матч в белом
- Довбик и Челси. AS рассказал о реакции Жироны на интерес лондонцев
- Подтверждение романа? Лидер Ман Сити был замечен в компании роскошной звезды реалити-шоу. ФОТО
- Футболистки одной из лучших команд мира объявили о помолвке. ФОТО