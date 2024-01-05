Брентфорд назначил цену в 115 млн за своего нападающего, в нем заинтересованы Челси и Арсенал

"Брентфорд" назначил цену в 115 млн евро за нападающего команды Айвана Тоуни, в услугах которого заинтересованы "Арсенал" и "Челси". Об этом сообщает Sky Sports.

Напомним, ранее главный тренер "пчел" Томас Франк заявил, что "Брентфорд" не собирается продавать Тоуни в зимнее трансферное окно. В мае этого года Айван был отстранен от футбола на восемь месяцев за нарушение регламента о ставках. Срок дисквалификации футболиста истекает 16 января. В прошлом сезоне Тоуни провел 35 матчей за "Брентфорд" во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и 5 результативными передачами.

После 19 проведенных матчей в рамках английской Премьер-лиги в сезоне-2023/2024 "пчелы" располагаются на 16-м месте турнирной таблицы, набрав 19 очков.