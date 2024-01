В стиле известного фильма. Клуб украинца в Англии интересно представил своего нового тренера – ВИДЕО

Английский "Суонси" идет на 16 месте в турнирной таблице Чемпионшипа. Руководство команды во второй раз по ходу сезона решило сменить тренера.

После увольнения Майкла Даффа в декабре исполняющим обязанности наставника в течение одного месяца работал Алан Шиен. Вчера новым полноценным тренером стал Люк Уильямс.

Однако в этот раз клуб решил оригинально представить нового руководителя команды. Сначала "лебеди" на своих официальных страницах в соцсетях выпустили ролик в стиле "Звездных войн", где одним из персонажей был тоже Люк (однако Скайуокер).

Luke, you are our gaffer ???? pic.twitter.com/vmbC52ZnU5