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В стиле известного фильма. Клуб украинца в Англии интересно представил своего нового тренера – ВИДЕО

Англия
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Николай Кухаревич получил нового наставника

В стиле известного фильма. Клуб украинца в Англии интересно представил своего нового тренера – ВИДЕО

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Английский "Суонси" идет на 16 месте в турнирной таблице Чемпионшипа. Руководство команды во второй раз по ходу сезона решило сменить тренера.

После увольнения Майкла Даффа в декабре исполняющим обязанности наставника в течение одного месяца работал Алан Шиен. Вчера новым полноценным тренером стал Люк Уильямс.

Однако в этот раз клуб решил оригинально представить нового руководителя команды. Сначала "лебеди" на своих официальных страницах в соцсетях выпустили ролик в стиле "Звездных войн", где одним из персонажей был тоже Люк (однако Скайуокер).

Добавим, что за "Суонси" выступает 22-летний украинец Николай Кухаревич. На его счету за последние 2,5 месяца только один матч: 26 декабря против "Саутгемптона". Большинство этого периода он пропустил из-за травмы. В общей сложности нападающий сыграл в Чемпионшипе девять поединков в этом сезоне, отличившись один раз.

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