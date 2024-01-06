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Кубок Англии. Челси – Престон 4:0. Мудрик помог с первым голом, но дальше зажигали без него
Почеттино раньше времени заменил украинца
Getty Images / Global Images Ukraine
"Челси" непобедим в последних 28 матчах против команд из низших дивизионов в рамках Кубка Англии и Кубка Лиги. Здесь у лондонцев действительно больших проблем не возникает.
"Синие" владели мячом и контролировали территорию на протяжении всего поединка. Правда, в первом тайме сгенерировать опасные моменты у команды Почетттино не получилось. "Престон" организованно оборонялся.
В то же время, большой надежности от защитников гостей не исходило – было понятно, что рано или поздно "Челси" обязан забить. Так и произошло. На 58-й минуте Мудрик здорово подстерег соперника, забрал у него мяч, обвел еще одного оппонента и выкатил снаряд под навес Гюсто. Француз подал в аккурат на голову Брое (1:0). Через минуту Михаил имел шанс прибавить к предассисту полноценный ассист, однако Армандо с его хлесткого навеса зарядил в перекладину. На этом Почеттино решил, что Мудрику на сегодня хватит, и заменил украинца.
У Михаила есть повод расстроиться, ведь дальше "синих" прорвало. Мадуэке заработал корнер, Палмер навесил, Силва набежал и замкнул (2:0). Затем Стерлинг результативно бахнул со штрафного (3:0) и организовал гол для Энцо Фернандеса, оставив в дураках когорту оппонентов и выкатив мяч аргентинцу на пустые ворота. Второй тайм однозначно порадовал даже нейтральных зрителей, что уже говорить о болельщиках "Челси".
???????? pic.twitter.com/dOjxvEmWlq— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 6, 2024
Кубок Англии, 1/32 финала
Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)
Главный судья: Томас Брамэлл (Англия)
"Челси" – "Престон" 4:0
Голы: Броя (58), Силва (66), Стерлинг (69), Фернандес (85)
"Челси": Петрович – Гилкрист (Силва, 61), Дисаси, Колвилл, Гюсто – Кайседо, Фернандес (Голдинг, 89) – Стерлинг, Палмер (Галлахер, 76), Мудрик (Мадуэке, 61) – Броя (Вашингтон, 76)
"Престон": Вудман – Стори, Линдси, Хьюз (Бест, 74) – Поттс, Уайтман (Холмс, 88), Маккэнн (Ледсон, 88), Миллар – Браун, Кин (Эванс, 64) – Осмайич (Якобсен, 64)
Предупреждения: Уайтман (68), Холмс (90+4)
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