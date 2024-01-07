  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Кубок Англии. Ожидаемый разгром от Сити, сенсация от Блэкпула и проход клуба Райана Рейнольдса
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кубок Англии. Ожидаемый разгром от Сити, сенсация от Блэкпула и проход клуба Райана Рейнольдса

Англия
Обновлено

А также неожиданная ничья на "Лондон Стэдиум"

Кубок Англии. Ожидаемый разгром от Сити, сенсация от Блэкпула и проход клуба Райана Рейнольдса

Getty Images / Global Images Ukraine

Назар Черковский Автор UA-Футбол
Новина українською

Продолжаем разбирать перипетии, которые происходят в Кубке Англии и центральным матчем временного слота в 16:00 было противостояние "Манчестер Сити" и "Хаддерсфилда". Об этом матче подробно, но будет несколько слов и о других встречах (в скобках указан уровень дивизионов в футбольной английской пирамиде, в которых играют клубы-участники).

I — АПЛ, II — Чемпионшип, III — Лига 1, IV — Лига 2, V — Национальная лига, VI — Национальная лига: Север/Юг.

Кубок Англии, 1/32 финала

Стадион: "Этихад Стэдиум" (Манчестер)

Главный судья: Майкл Солсбери (Англия)

"Манчестер Сити" (I) — "Хаддерсфилд" (II) 5:0

Голы: Фоден (33, 65), Альварес (37), Джексон (58, автогол), Доку (74)

"Манчестер Сити": Ортега — Аканджи (Нуньеш, 18), Диаш, Гвардиол, Гомес — Льюис, Ковачич (Райт, 76) — Бобб, Фоден (Хэмилтон, 76), Грилиш (Де Брюйне, 57) — Альварес (Доку, 57)

"Хаддерсфилд": Никколз — Спенсер, Лиз, Гелик, Эдмондс-Грин, Джексон — Уайлз (Иорпенда, 90), Рудони, Матос (Радулович, 62), Корома (Диарра, 81) — Сорба

Предупреждения: Матос (13), Спенсер (90+3)

Пеп Гвардиола решил воспользоваться возможностью для ротации, поэтому выпускать сильнейший состав против "Хаддерсфилда", который выступает в Чемпионшипе, наставник не хотел. Сегодня в старте нашлось место для второго вратаря Штефана Ортеги, левого защитника Серхио Гомеса, полузащитника Рико Льюиса и вингера Оскара Бобба. Не хватало только Майки Хэмилтона, который уже показал свой потенциал в Лиге Чемпионов против "Црвены Звезды".

Однако и в полный резерв Пеп не отошел, понимая ответственность за результат, поэтому главные герои последних матчей в лице Альвареса и Фодена были на месте. К сожалению, не смог принять участие в игре Родри, у которого недавно умерла бабушка, поэтому полузащитник был не в лучшем психологическом состоянии. "Хаддерсфилд" приехал на "Этихад" с мыслью о возможной сенсации, по крайней мере по их смелости на первых минутах могло так показаться, но это была лишь одна маленькая вспышка, которая не разгорелась и быстро погасла. Это мы о моменте Сорбы Томаса, который выглядел многообещающе.

Не хотели "горожане" включать скорости и сильно напрягаться, а когда попытались это сделать, то сразу забили гол. Первым отличился Фил Фоден после неудачного прострела от Альвареса, рикошетом мяч долетел до Фила и тот ударом в ближний угол без проблем открыл счет.

Кубок Англии. Ожидаемый разгром от Сити, сенсация от Блэкпула и проход клуба Райана Рейнольдса - изображение 1

А через несколько минут классную комбинацию начал все тот же Фоден, он отдал разрезной пас на Матеуша Нуньеша, тот дальше на Рико Льюиса, который хотел ударить, но у него получился пас на Альвареса. Последнее касание было от аргентинца и это 2:0. Интрига убита еще в первом тайме. Если вы задались вопросом: а что же там делал Матеуш Нуньеш, его же не было в старте, то это справедливо. А все из-за досадной травмы Мануэля Аканджи в начале игры, его пришлось поменять.

Во втором тайме легкая прогулка "Манчестер Сити" продолжилась. На 53-й минуте Оскар Бобб мог забивать третий, но после его удара мяч пролетел в нескольких сантиметрах от стойки ворот Никколза. А потом мы увидели возвращение Кевина Де Брюйне на футбольный газон, бельгиец вышел в официальном матче впервые с августа, местные трибуны очень громко встретили такой выход. С выходом Кевина "горожане" забили третий гол, хотя он не принимал участие в голевой атаке. Это Оскар Бобб подавал на пустые ворота своему партнеру, но мяч рикошетом от Джексона залетел в ворота, поэтому это автогол. 3:0.

И после третьего гола "терьеры" откровенно поплыли. Фил Фоден успел оформить дубль ударом из-за пределов штрафной площади точно в дальний угол ворот. А затем Кевин Де Брюйне принял пас от Бобба и выполнил классную подачу на Жереми Доку, который забил уже пятый гол в этой игре, а Кевин отпраздновал свое возвращение ассистом.

Ожидаемо спокойная и красивая победа от "горожан", которые уверенно шагают дальше.

Кубок Англии. Ожидаемый разгром от Сити, сенсация от Блэкпула и проход клуба Райана Рейнольдса - изображение 2

"Лутон Таун" (І) — "Болтон" (IІI) 0:0

Голы: нет.

"Лутон" в этом сезоне имеет немало проблем в Премьер-лиге, но если они играют на "Кенилворт Роуд", то никому не бывает легко. Казалось, что в матче против "Болтона", выступающего в Лиге 1, подопечные Роба Эдвардса найдут возможность забить несколько голов и отдохнуть от привычной напряженности в чемпионате.

Но все не так просто. Несмотря на игровое преимущество, которым владели "шляпники", реализовать свои шансы им так и не удалось, а у "Болтона" особо много моментов и не было. Поэтому частично гостям повезло, что они удержат ничью и имеют шанс обыграть "Лутон" в переигровке уже на собственном стадионе.

"Ноттингем Форест" (І) — "Блэкпул" (ІІІ) 2:2

Голы: Домингес (39), Гиббс-Уайт (56) — Габриэл (25), Морган (27)

То, что по-настоящему можно назвать сенсацией. Скромный "Блэкпул" не имел больших надежд на результат, когда отправлялся в гости к "Ноттингему", который стал совсем другой командой после прихода Нуну Эшпириту Санту. Впрочем как же они шокировали собственных соперников двумя голами в середине первого тайма.

Еще до конца первой 45-минутки Домингес отквитал один гол, после перерыва Морган Гиббс-Уайт забил и второй. Впрочем победного "лесники" так и не нашли. Им придется ехать в портовый Блэкпул, чтобы бороться за выход в следующий раунд.

"Питерборо" (ІІІ) — "Лидс Юнайтед" (ІІ) 0:3

Голы: Ампаду (34, 90), Бамфорд (47)

Матч выдался легкой прогулкой для гостей. "Павлины" открыли счет еще в первом тайме усилиями Итана Ампаду. В начале второго тайма полностью успокоили игру, отличился Патрик Бамфорд, а в конце просто украсили матч третьим голом. Спокойно и без проблем они проходят в 1/16.

"Шрусбери Таун" (ІІІ) — "Рэксем" (IV) 0:1

Гол: О'Коннор (72)

"Рэксем" стал известной командой в Англии благодаря тому, что клуб приобрел Райан Рейнольдс. Сегодня они противостояли на бумаге более сильному сопернику, который выступает в дивизионе повыше, но именно гости одержали победу благодаря единственному голу во втором тайме. Команда из Лиги 2 будет играть в следующем раунде.

Кубок Англии. Ожидаемый разгром от Сити, сенсация от Блэкпула и проход клуба Райана Рейнольдса - изображение 3

"Вест Бромвич" (II) — "Олдершот Таун" (V) 4:1

Голы: Чалоба (7), Малколм (15), Дайк (27), Феллоуз (88) — Брей (90+5)

Это противостояние с самого начала выглядело слишком однобоко. "Олдершот" из Национальной Лиги вряд ли мог что-то противопоставить команде Чемпионшипа. Уже на первых минутах "дрозды" отправили в ворота своего соперника 2 гола, в середине тайма забили и третий. Спокойно довели матч до конца и в концовке забили еще один. За минуту до финального свистка "Олдершот" все же нашел свой гол престижа.

"Вест Хэм" (І) — "Бристоль Сити" (ІІ) 1:1

Голы: Боуэн (4) — Конуэй (61)

Еще одна проблема у клуба из Премьер-лиги, который играет у себя дома против низшелигового коллектива. Сначала с такой задачей не смогли справиться "Лутон" и "Ноттингем Форест", а теперь и "Вест Хэм". В начале игры Джаррод Боуэн открыл счет и казалось, что это будет легкий матч для фаворита, однако нет. "Бристоль Сити" сравняли во втором тайме и выйти вперед своим соперникам уже не позволили. Переигровка на поле команды из Чемпионшипа предстоит через неделю. Дэвид Мойес явно не такого ждал.

По теме
yellow-arrow
Возвращение звезды. Манчестер Сити - Хаддерсфилд 5:0. Обзор матча и видео голов
yellow-arrow
Арсенал – Ливерпуль. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 1/32 финала Кубка Англии
yellow-arrow
Кевин де Брюйне вернулся на поле после 149 дней отсутствия и отдал ассист. ВИДЕО
Бристоль Сити Кубок Англии Ноттингем Форест Блэкпул Вест Бромвич Альбион Манчестер Сити Шрусбери Таун Лидс Юнайтед Лутон Таун Болтон (Англия) Хаддерсфилд Таун Питерборо Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости