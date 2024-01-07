Кубок Англии. Ожидаемый разгром от Сити, сенсация от Блэкпула и проход клуба Райана Рейнольдса

Продолжаем разбирать перипетии, которые происходят в Кубке Англии и центральным матчем временного слота в 16:00 было противостояние "Манчестер Сити" и "Хаддерсфилда". Об этом матче подробно, но будет несколько слов и о других встречах (в скобках указан уровень дивизионов в футбольной английской пирамиде, в которых играют клубы-участники).

I — АПЛ, II — Чемпионшип, III — Лига 1, IV — Лига 2, V — Национальная лига, VI — Национальная лига: Север/Юг.

Кубок Англии, 1/32 финала

Стадион: "Этихад Стэдиум" (Манчестер)

Главный судья: Майкл Солсбери (Англия)

"Манчестер Сити" (I) — "Хаддерсфилд" (II) 5:0

Голы: Фоден (33, 65), Альварес (37), Джексон (58, автогол), Доку (74)

"Манчестер Сити": Ортега — Аканджи (Нуньеш, 18), Диаш, Гвардиол, Гомес — Льюис, Ковачич (Райт, 76) — Бобб, Фоден (Хэмилтон, 76), Грилиш (Де Брюйне, 57) — Альварес (Доку, 57)

"Хаддерсфилд": Никколз — Спенсер, Лиз, Гелик, Эдмондс-Грин, Джексон — Уайлз (Иорпенда, 90), Рудони, Матос (Радулович, 62), Корома (Диарра, 81) — Сорба

Предупреждения: Матос (13), Спенсер (90+3)

Пеп Гвардиола решил воспользоваться возможностью для ротации, поэтому выпускать сильнейший состав против "Хаддерсфилда", который выступает в Чемпионшипе, наставник не хотел. Сегодня в старте нашлось место для второго вратаря Штефана Ортеги, левого защитника Серхио Гомеса, полузащитника Рико Льюиса и вингера Оскара Бобба. Не хватало только Майки Хэмилтона, который уже показал свой потенциал в Лиге Чемпионов против "Црвены Звезды".

Однако и в полный резерв Пеп не отошел, понимая ответственность за результат, поэтому главные герои последних матчей в лице Альвареса и Фодена были на месте. К сожалению, не смог принять участие в игре Родри, у которого недавно умерла бабушка, поэтому полузащитник был не в лучшем психологическом состоянии. "Хаддерсфилд" приехал на "Этихад" с мыслью о возможной сенсации, по крайней мере по их смелости на первых минутах могло так показаться, но это была лишь одна маленькая вспышка, которая не разгорелась и быстро погасла. Это мы о моменте Сорбы Томаса, который выглядел многообещающе.

Не хотели "горожане" включать скорости и сильно напрягаться, а когда попытались это сделать, то сразу забили гол. Первым отличился Фил Фоден после неудачного прострела от Альвареса, рикошетом мяч долетел до Фила и тот ударом в ближний угол без проблем открыл счет.

А через несколько минут классную комбинацию начал все тот же Фоден, он отдал разрезной пас на Матеуша Нуньеша, тот дальше на Рико Льюиса, который хотел ударить, но у него получился пас на Альвареса. Последнее касание было от аргентинца и это 2:0. Интрига убита еще в первом тайме. Если вы задались вопросом: а что же там делал Матеуш Нуньеш, его же не было в старте, то это справедливо. А все из-за досадной травмы Мануэля Аканджи в начале игры, его пришлось поменять.

Во втором тайме легкая прогулка "Манчестер Сити" продолжилась. На 53-й минуте Оскар Бобб мог забивать третий, но после его удара мяч пролетел в нескольких сантиметрах от стойки ворот Никколза. А потом мы увидели возвращение Кевина Де Брюйне на футбольный газон, бельгиец вышел в официальном матче впервые с августа, местные трибуны очень громко встретили такой выход. С выходом Кевина "горожане" забили третий гол, хотя он не принимал участие в голевой атаке. Это Оскар Бобб подавал на пустые ворота своему партнеру, но мяч рикошетом от Джексона залетел в ворота, поэтому это автогол. 3:0.

И после третьего гола "терьеры" откровенно поплыли. Фил Фоден успел оформить дубль ударом из-за пределов штрафной площади точно в дальний угол ворот. А затем Кевин Де Брюйне принял пас от Бобба и выполнил классную подачу на Жереми Доку, который забил уже пятый гол в этой игре, а Кевин отпраздновал свое возвращение ассистом.

Ожидаемо спокойная и красивая победа от "горожан", которые уверенно шагают дальше.

"Лутон Таун" (І) — "Болтон" (IІI) 0:0

Голы: нет.

"Лутон" в этом сезоне имеет немало проблем в Премьер-лиге, но если они играют на "Кенилворт Роуд", то никому не бывает легко. Казалось, что в матче против "Болтона", выступающего в Лиге 1, подопечные Роба Эдвардса найдут возможность забить несколько голов и отдохнуть от привычной напряженности в чемпионате.

Но все не так просто. Несмотря на игровое преимущество, которым владели "шляпники", реализовать свои шансы им так и не удалось, а у "Болтона" особо много моментов и не было. Поэтому частично гостям повезло, что они удержат ничью и имеют шанс обыграть "Лутон" в переигровке уже на собственном стадионе.

"Ноттингем Форест" (І) — "Блэкпул" (ІІІ) 2:2

Голы: Домингес (39), Гиббс-Уайт (56) — Габриэл (25), Морган (27)

То, что по-настоящему можно назвать сенсацией. Скромный "Блэкпул" не имел больших надежд на результат, когда отправлялся в гости к "Ноттингему", который стал совсем другой командой после прихода Нуну Эшпириту Санту. Впрочем как же они шокировали собственных соперников двумя голами в середине первого тайма.

Еще до конца первой 45-минутки Домингес отквитал один гол, после перерыва Морган Гиббс-Уайт забил и второй. Впрочем победного "лесники" так и не нашли. Им придется ехать в портовый Блэкпул, чтобы бороться за выход в следующий раунд.

"Питерборо" (ІІІ) — "Лидс Юнайтед" (ІІ) 0:3

Голы: Ампаду (34, 90), Бамфорд (47)

Матч выдался легкой прогулкой для гостей. "Павлины" открыли счет еще в первом тайме усилиями Итана Ампаду. В начале второго тайма полностью успокоили игру, отличился Патрик Бамфорд, а в конце просто украсили матч третьим голом. Спокойно и без проблем они проходят в 1/16.

"Шрусбери Таун" (ІІІ) — "Рэксем" (IV) 0:1

Гол: О'Коннор (72)

"Рэксем" стал известной командой в Англии благодаря тому, что клуб приобрел Райан Рейнольдс. Сегодня они противостояли на бумаге более сильному сопернику, который выступает в дивизионе повыше, но именно гости одержали победу благодаря единственному голу во втором тайме. Команда из Лиги 2 будет играть в следующем раунде.

"Вест Бромвич" (II) — "Олдершот Таун" (V) 4:1

Голы: Чалоба (7), Малколм (15), Дайк (27), Феллоуз (88) — Брей (90+5)

Это противостояние с самого начала выглядело слишком однобоко. "Олдершот" из Национальной Лиги вряд ли мог что-то противопоставить команде Чемпионшипа. Уже на первых минутах "дрозды" отправили в ворота своего соперника 2 гола, в середине тайма забили и третий. Спокойно довели матч до конца и в концовке забили еще один. За минуту до финального свистка "Олдершот" все же нашел свой гол престижа.

"Вест Хэм" (І) — "Бристоль Сити" (ІІ) 1:1

Голы: Боуэн (4) — Конуэй (61)

Еще одна проблема у клуба из Премьер-лиги, который играет у себя дома против низшелигового коллектива. Сначала с такой задачей не смогли справиться "Лутон" и "Ноттингем Форест", а теперь и "Вест Хэм". В начале игры Джаррод Боуэн открыл счет и казалось, что это будет легкий матч для фаворита, однако нет. "Бристоль Сити" сравняли во втором тайме и выйти вперед своим соперникам уже не позволили. Переигровка на поле команды из Чемпионшипа предстоит через неделю. Дэвид Мойес явно не такого ждал.