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Хавбек Ливерпуля перейдет на правах аренды в Халл Сити
Фабио Карвальо снова отправляется в аренду
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Полузащитник "Ливерпуля" Фабио Карвальо перейдет на правах аренды в "Халл Сити" до конца этого сезона. Об этом сообщает издание The Athletic.
21-летний игрок вернулся на "Энфилд" в начале этого месяца после аренды в "РБ Лейпциге". По информации, "Саутгемптон" также был заинтересован в подписании полузащитника, но "Галл Сити" победил в этой гонке.
Фабио Карвальо сыграл 14 матчей и не отметился никакими результативными действиями во всех турнирах этого сезона.
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Источник:The Athletic
Опубликовал: Екатерина Власова
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