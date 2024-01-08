Хавбек Ливерпуля перейдет на правах аренды в Халл Сити

Полузащитник "Ливерпуля" Фабио Карвальо перейдет на правах аренды в "Халл Сити" до конца этого сезона. Об этом сообщает издание The Athletic.

21-летний игрок вернулся на "Энфилд" в начале этого месяца после аренды в "РБ Лейпциге". По информации, "Саутгемптон" также был заинтересован в подписании полузащитника, но "Галл Сити" победил в этой гонке.

Фабио Карвальо сыграл 14 матчей и не отметился никакими результативными действиями во всех турнирах этого сезона.