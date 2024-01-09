  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Мидлсбро – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Лиги
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мидлсбро – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Лиги

Англия

Сможет ли Мудрик и компания сделать шаг к финалу?

Мидлсбро – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Лиги

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках первого матча полуфинала Кубка Английской Лиги "Челси" отправляется на неприветливый "Риверсайд", который едва не остановил "Астон Виллу" на прошлой неделе. Подопечные Маурисио Почеттино хотят получить комфортное преимущество перед ответным матчем у себя дома, но по силам ли им такой вызов?

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 9 января.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Кубок Английской Лиги. Полуфинал.

9 января. 22:00. Мидлсбро. "Риверсайд Стэдиум"

Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция матча "Мидлсбро" — "Челси"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

По теме
yellow-arrow
Ливерпуль потерял ключевого защитника из-за травмы колена
yellow-arrow
Мидлсбро – Челси. Анонс и прогноз первого матча полуфинала Кубка Английской Лиги на 09.01.2024
yellow-arrow
Витор Роке отказал Ман Сити и МЮ, чтобы перейти в Барселону
Кубок английской лиги Мидлсбро Челси (Лондон) Михаил Мудрик смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости