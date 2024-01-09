Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мидлсбро – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Лиги
Сможет ли Мудрик и компания сделать шаг к финалу?
Getty Images / Global Images Ukraine
В рамках первого матча полуфинала Кубка Английской Лиги "Челси" отправляется на неприветливый "Риверсайд", который едва не остановил "Астон Виллу" на прошлой неделе. Подопечные Маурисио Почеттино хотят получить комфортное преимущество перед ответным матчем у себя дома, но по силам ли им такой вызов?
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 9 января.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Кубок Английской Лиги. Полуфинал.
9 января. 22:00. Мидлсбро. "Риверсайд Стэдиум"
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- В Минобороны выявлено нарушений на 10 млрд грн: Умеров анонсировал новые уголовные дела
- Внучка судейского эксперта UA-Футбол нуждается в помощи
- Смерть Шершуна и Беккенбауэра, трансфер Кривбасса, планы Динамо. Главные новости за восьмое января
- Еще один лондонский клуб заинтересовался Довбиком
- Красотка дня. Очаровательная новоиспеченная невеста вратаря киевского Динамо. ФОТО
- Футболистки одной из лучших команд мира объявили о помолвке. ФОТО