Мидлсбро – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Лиги

В рамках первого матча полуфинала Кубка Английской Лиги "Челси" отправляется на неприветливый "Риверсайд", который едва не остановил "Астон Виллу" на прошлой неделе. Подопечные Маурисио Почеттино хотят получить комфортное преимущество перед ответным матчем у себя дома, но по силам ли им такой вызов?

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 9 января.

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Кубок Английской Лиги. Полуфинал.

9 января. 22:00. Мидлсбро. "Риверсайд Стэдиум"

Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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