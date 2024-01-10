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Почеттино: Мудрик и Броя не помогли забить или изменить результат игры с Мидлсбро
"Челси проиграл в первом поединке
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
9 января "Челси" уступил "Мидлсбро" (0:1) в рамках первого матча 1/2 финала Кубка английской лиги. По завершении поединка главный тренер "синих" Маурисио Почеттино высказался относительно игры украинского вингера Михаила Мудрика.
"Армандо Броя вернулся после годичного перерыва, связанного с травмой, и в этот период играл несколько дней назад.
Когда он вышел на поле вместе с Мишей [Мудриком], им было сложно взаимодействовать, сложно создавать моменты, и в итоге они не смогли помочь забить или добиться другого результата", - отметил Почеттино.
Напомним, Мудрик появился на поле только по ходу встречи, выйдя на замену на 63-й минуте. Украинец получил одни из худших оценок в составе лондонцев.
Ответный матч полуфинала Кубка лиги пройдет 23 января в Лондоне.
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