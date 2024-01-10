Почеттино: Мудрик и Броя не помогли забить или изменить результат игры с Мидлсбро

9 января "Челси" уступил "Мидлсбро" (0:1) в рамках первого матча 1/2 финала Кубка английской лиги. По завершении поединка главный тренер "синих" Маурисио Почеттино высказался относительно игры украинского вингера Михаила Мудрика.

"Армандо Броя вернулся после годичного перерыва, связанного с травмой, и в этот период играл несколько дней назад.

Когда он вышел на поле вместе с Мишей [Мудриком], им было сложно взаимодействовать, сложно создавать моменты, и в итоге они не смогли помочь забить или добиться другого результата", - отметил Почеттино.