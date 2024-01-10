Арсенал заинтересовался звездным форвардом Ньюкасла

"Арсенал" заинтересован в подписании звездного нападающего "Ньюкасла" Александера Исака.

"Канониры" пока не рассматривают возможность подписать контракт с форвардом в январе. Но они могут попытаться сделать это летом. Главный тренер Микель Артета и технический директор Эду наблюдают за 24-летним игроком.

"Арсенал" хотел подписать Исака летом 2022 года, но стороны не пришли к общему согласию по условиям трансфера. Поэтому "Ньюкасл" подписал форварда за 58 миллионов евро.