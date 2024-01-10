Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Арсенал заинтересовался звездным форвардом Ньюкасла
Английский клуб попытается осуществить трансфер летом
goal
"Арсенал" заинтересован в подписании звездного нападающего "Ньюкасла" Александера Исака.
"Канониры" пока не рассматривают возможность подписать контракт с форвардом в январе. Но они могут попытаться сделать это летом. Главный тренер Микель Артета и технический директор Эду наблюдают за 24-летним игроком.
"Арсенал" хотел подписать Исака летом 2022 года, но стороны не пришли к общему согласию по условиям трансфера. Поэтому "Ньюкасл" подписал форварда за 58 миллионов евро.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:football transfers
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- 31-летний Мане женился на 19-летней девушке, с которой начал отношения, когда ей было 16. ФОТО
- Умер бывший футболист Ворсклы
- Провал Челси и Мудрика, Динамо нашло защитника, Ворскла подписала бомбардира. Главные новости за 9 января
- Сложный соперник Челси, неудобный выезд Ман Сити. Состоялась жеребьевка четвертого раунда Кубка Англии
- Футболистки одной из лучших команд мира объявили о помолвке. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная автогонщица - подруга конкурента Яремчука в Валенсии. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн