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Арсенал заинтересовался звездным форвардом Ньюкасла

Англия

Английский клуб попытается осуществить трансфер летом

Арсенал заинтересовался звездным форвардом Ньюкасла

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"Арсенал" заинтересован в подписании звездного нападающего "Ньюкасла" Александера Исака.

"Канониры" пока не рассматривают возможность подписать контракт с форвардом в январе. Но они могут попытаться сделать это летом. Главный тренер Микель Артета и технический директор Эду наблюдают за 24-летним игроком.

"Арсенал" хотел подписать Исака летом 2022 года, но стороны не пришли к общему согласию по условиям трансфера. Поэтому "Ньюкасл" подписал форварда за 58 миллионов евро.

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Арсенал (Лондон) Ньюкасл Александр Исак
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Источник:
football transfers
Опубликовал: Екатерина Власова
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