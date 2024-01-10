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Вест Хэм потерял двух игроков из основного состава из-за травм

Англия
Обновлено

Игроки получили повреждения

Вест Хэм потерял двух игроков из основного состава из-за травм

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Вест Хэм" потерял полузащитника Лукаса Пакету и нападающего Джаррода Боуэна. Об этом сообщает издание The Athletic.

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Оба футболиста не будут играть длительный срок из-за полученных травм. Пакета пропустит около двух месяцев, а его партнер по команде Боуэн будет недоступен как минимум месяц.

Ближайший матч "Вест Хэма" состоится 16 января против "Бристоль Сити" в рамках третьего раунда Кубка Англии.

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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Екатерина Власова
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