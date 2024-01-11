Страх и ненависть в Бирмингеме. Как Уэйн Руни за 98 дней развалил претендента на выход в АПЛ

Вряд ли Уэйн Руни станет хорошим тренером. Игроком он работал с Дэвидом Мойесом, сэром Алексом Фергюсоном, Луи ван Галом и Жозе Моуринью, но это не могло хоть что-то гарантировать. Карьера менеджера учитывает немало скиллов, до которых Шреку еще предстоит дорасти.

В начале нового года легендарный нападающий получил от Санта-Клауса мешочек с углем – "Бирмингем" уступил "Лидсу" 0:3, свалился на двадцатую строчку Чемпионшипа, после чего нервы у руководства не выдержали. Прозвучал сигнал – пора прощаться.

Британская пресса смаковала событие и в очередной раз швырнула здоровенный камень в сторону так называемого "золотого поколения". А что? Стивен Джеррард пробует "перезапуститься" в Саудовской Аравии ("Аль-Эттифак" идет в середине турнирной таблицы), Фрэнк Лэмпард провалился в "Эвертоне" и был затычкой у руля "Челси". Джон Терри оказался лишним в "Астон Вилле", Пол Скоулз ровно месяц подержался в "Олдем Атлетик", еще раньше весь Туманный Альбион хохотал над потугами Гари Невилла – крутой эксперт растворился в "Валенсии" и сломя голову погнался домой.

Несколько лет назад возник тренд (который, слава Богу, себя быстро исчерпал) – приглашать вчерашних звезд в проекты с амбициями, где совсем мало возможностей для экспериментов. Чем это обусловлено – никому не известно.

Если бы не репутация прославленного футболиста, то Руни бы ни при каких обстоятельствах не назначили. Когда включаешь логику, то это решение выглядит максимально тупым – "Бирмингем" задекларировал возвращение в Премьер-лигу, а у его новоиспеченного тренера и близко не было соответствующего опыта. Впрочем, это произошло, в результате чего команда стремительно опустилась с шестой строчки, гарантировавшей плей-офф, в нижнюю часть дивизиона. Браво.

Почему так?

На Руни всегда смотрели с поблажками

В 2019-м Уэйн вошёл в штаб "Дерби Каунти", совместил обязанности менеджера и игрока, а в кампании 2020/21 спас коллектив от понижения в классе. Филлип Коку летел в пропасть, в ноябре 2020-го ушёл в отставку, далее полномочия переложили на плечи Руни, с которыми он в целом справился. "Бараны" пережили эмоциональный всплеск, как это часто случается в случае увольнения предыдущего коуча, показали неплохой футбол в январе-феврале и сохранили прописку.

Когда же наступили суровые будни, "Каунти" снова покатился вниз (особенно ужасной выдалась концовка дистанции – 7 поражений подряд в апреле-мае), однако Уэйна все равно погладили по головке – во-первых, англичанин подхватил команду в кризисный момент, во-вторых, выполнил задачу и, в-третьих, сделал это с минимальным багажом знаний за пазухой. Неужели это не заслужило похвалы? Что ж, возможно.

В розыгрыше 2021/22 грянула новая беда – на старте "Дерби" справедливо лишили 21 очка; постарался владелец Мел Моррис, не сумевший дважды продать клуб и в конце концов передал его под внешнее правление, что запрещено регламентом. Многочисленные нарушения, среди которых несоблюдение финансового фэйр-плей, стоили дорого – Руни сразу оказался в плачевной ситуации. Отсутствие денег, ставка на свободных агентов и молодежь – это все, с чем остался наш герой.

Отметим два момента: специалист не сбежал, чем окончательно покорил сердца фанатов, плюс, едва не выбрался из ямы на финише Чемпионшипа – "Рединг", занявший двадцать первую строчку, оторвался на 7 зачетных баллов. В дальнейшем Уэйн покинул пост, однако так и не ответил на то, является ли хорошим специалистом, способным "выехать" не только на психологическом аспекте и авторитете прошлого. Да, ему удалось несколько подправить положение, но результат один – "Дерби" отправился в Лигу 1.

Летом 2022-го Руни согласился принять "Ди Си Юнайтед", однако в течение восемнадцати месяцев не добился ощутимого прогресса. Представитель Вашингтона надеялся попасть в плей-офф MLS, имел для этого необходимые ресурсы (кроме талантливой молодежи в ростере находились такие ребята, как Кристиан Бентеке и Матеуш Клих), но не добился желаемого.

Девятая позиция (и двенадцатая в итоге – британец попрощался за тур до окончания чемпионата) – это не то, что хотелось видеть. Одна из ключевых проблем заключается в разрушенной атмосфере (пожалуй, едва ли не главном козыре Уэйна) – раздевалка раскололась на фоне расистского скандала и так и полноценно не вышла из крутого пике.

"Бирмингем" собственноручно совершил ошибку, но это не снимает ответственность с Руни

Джон Юстас здорово начал текущий сезон – "Бирмингем" обыграл "Лидс Юнайтед", "Бристоль Сити", "Хаддерсфилд" и "Норвич Сити", благодаря чему запрыгнул на шестое место. Это вполне приемлемо, чтобы похлопать наставника по плечу – например, в прошлом году "синие" не могли похвастаться чем-то подобным, мучились и в итоге финишировали семнадцатыми. Теперь чувствовалась разница, был заметен качественный скачок – Юстас хорошо ладил с подопечными и рассчитывал наконец-то собрать сливки.

Тем не менее, произошло неожиданное – Джона без объяснения выставили за дверь, а вместо него появился Руни. Что?.. Зачем? Исполнительный директор Гарри Кук и технический директор Крейг Гарднер были одними из инициаторов скандального шага и сообщили в открытом письме, адресованном болельщикам, что "между Юстасом и целями руководства существуют разногласия". Интересно, какие?

В августе 2023-го Марк Дэвис, владелец "Бирмингема", продал часть акций Тому Брэди – знаменитый квотербек "Нью-Ингленд Пэтриотс" купил миноритарный пакет и был назначен председателем нового консультативного совета. Не сказать, что этот человек не компетентен (управляемый им "Лас-Вегас Эйс" не так давно выиграл WNBA), но американцы часто забывают, что европейская модель развития спорта не такая, как у них на родине.

Вот захотел Тодд Боули подписать Грэма Поттера - и хоть тресни - сделал это, хотя Томас Тухель имел огромный кредит доверия в обществе. Брэди пошел похожим путем – будучи горячим фанатом Руни, функционер продавил решение относительно англичанина и таким образом затеял вынужденные перестановки. Поэтому "Бирмингем" выполнил указание и сначала старательно делал вид, что все под контролем – примечательно, что сегодня от той самоуверенности не осталось и следа.

Где прокололся Руни? Надо признать, что его встретили с хорошей долей предвзятости – аргумент Кука и Гарднера оказался очень слабым, поэтому немалый процент аудитории банально не понял, зачем ей Уэйн. И хорошо было бы, если бы с этим не согласились только простые сторонники – сами футболисты так и не осознали, как действовать под руководством только что назначенного руководителя. "Бирмингем" имел потенциал и что дальше – перестраиваться? Или продолжать линию Юстаса? Если да, то почему его убрали?

В заявлении "синих" было сказано следующее: "Новый менеджер будет отвечать за создание идентичности и четкого стиля без страха, который примут все команды "Бирмингем Сити". Обеспечил ли это Руни? Да где там – он много говорил о тактике, ссылался на сэра Алекса Фергюсона и Хосепа Гвардиолу, но не смог принести что-то незаурядное или хотя бы интересное.

Будучи шаблонным, оперируя рисунком 4-2-3-1, как догмой, Руни предстал перед, как выяснилось, неподъемной миссией. До его появления "Бирмингем" придерживался формации с тремя защитниками, поэтому пришлось ломать голову, чтобы быстро перенастроить футболистов. Трудности с обороной имеют даже признанные профи, такие как вышеупомянутый Пеп, а кто же тогда такой Уэйн? Правильно, никто.

В итоге команда потеряла баланс, выглядела растерянной, не знала, как действовать в тех или иных эпизодах, стала уязвимой – в первых пяти матчах было зафиксировано четыре поражения и одна ничья. Если же оценить весь отрезок имени Руни, то он полон обреченности – 15 поединков, из которых – сразу 9 проигрышей.

"Бирмингем" торжествовал лишь в двух случаях, - против "Шеффилд Уэнсдей" и "Кардиффа", - но Руни отказался извиняться и переложил вину на игроков. Это не профессионально, засвидетельствовало отсутствие плана выхода из кризиса и окончательно разрушило шаткий мостик между коучем и раздевалкой. Когда же Уэйн заявил о необходимости "капитального ремонта", что "никто не играет, как он хочет" и на это "уйдет не одно трансферное окно", то этим фактически вынес себе приговор.

98 дней на посту, второй худший процент побед в истории "Бирмингема" (13,3%; у Джанфранко Дзолы – 8,3%) – достижение, о котором хочется как можно скорее забыть. Только вот это не забудется.

Настроение прессы, ранее торговавшейся сама с собой относительно оценок Руни, сменилось на категорически резкое. Многие открыто насмехаются над легендой и цитируют отговорки – уходя из "Ди Си Юнайтед" и "Бирмингема", Уэйн много говорил об усталости и желании провести больше времени с семьей. "Ну, наконец-то".

Можно констатировать, что репутация бывшего нападающего "Манчестер Юнайтед" если не уничтожена полностью, то серьезно испорчена. Сомневаемся, что в ближайшем будущем Руни снова попробует себя на тренерском поприще. Иногда бывает так, что просто не везет и стоит остановиться, чтобы еще не наломать дров.

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