  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Форвард Ньюкасла выбыл на несколько недель из-за травмы
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Форвард Ньюкасла выбыл на несколько недель из-за травмы

Англия

Это большой удар для нас (с)

Форвард Ньюкасла выбыл на несколько недель из-за травмы

Новина українською

Главный тренер "Ньюкасл" Эдди Гау сообщил о состоянии здоровья форварда Жоэлинтона.

"Он пропустит минимум шесть недель, это большой удар для нас. У него проблемы с сухожилием. Жоэлинтон очень разочарован".

Бразилец получил травму в матче третьего раунда Кубка Англии против "Сандерленда", который состоялся в минувшую субботу, 6 января.

27-летний футболист в этом сезоне Премьер-Лиги сыграл 16 матчей, забил два гола и отдал 1 сассист.

Читайте такжеНьюкасл продлил контракт с основным защитником
По теме
yellow-arrow
Арсенал отозвал своего защитника из аренды в Нант
yellow-arrow
Ньюкасл – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
Челси – Фулхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Ньюкасл Жоэлинтон
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости