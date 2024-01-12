Форвард Ньюкасла выбыл на несколько недель из-за травмы

Главный тренер "Ньюкасл" Эдди Гау сообщил о состоянии здоровья форварда Жоэлинтона.

"Он пропустит минимум шесть недель, это большой удар для нас. У него проблемы с сухожилием. Жоэлинтон очень разочарован".

Бразилец получил травму в матче третьего раунда Кубка Англии против "Сандерленда", который состоялся в минувшую субботу, 6 января.

27-летний футболист в этом сезоне Премьер-Лиги сыграл 16 матчей, забил два гола и отдал 1 сассист.