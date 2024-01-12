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АПЛ. Бернли – Лутон 1:1. Спасение на последних минутах
Подопечные Венсана Компани не смогли удержать преимущество и просели в компенсированное время
Getty Images / Global Images Ukraine
Настоящий и классический матч за 6 очков между коллективами, которые отчаянно бьются за выживание в Английской Премьер-лиге. Подобные матчи всегда сопровождаются огромным количеством борьбы и высоким градусом страстей. Все это мы сегодня увидели вдоволь. Возможно, если бы команда Роба Эдвардса играла в родных стенах, то зрелища было бы еще больше, "Кенилворт Роуд" уже приучил нас к этому, но не сегодня.
Команды на "Терф Мур" провели относительно равный первый тайм, который можно охарактеризовать одной фразой — "сила крыльев". Именно на собственные крылья опирались оба коллектива и строили собственные атаки через фланги. У "Лутона" оба крыла работали примерно одинаково — речь об Альфи Даути и Андросе Таунсенде, который частенько смещался к боковой линии, а в "Бернли" мощно работал Уилсон Одобер, через его фланг шло большинство атак "бордовых".
Не создав безумной опасности на первых минутах, команды не изменили своего подхода: забросы на фланг, а дальше прострел или навес, когда-то это сработает и это сработало. На 36-й минуте Одобер получил мяч на фланге, прорвался в штрафную с небольшим смещением и прострелил вдоль ворот на никем не прикрытого Зеки Амдуни. Нападающий прошил Камински и открыл счет. Если у кого-то были сомнения, что атаки через фланги не могут принести пользы, то в этот момент они развеялись.
Также команды иногда пытались пробивать из-за пределов штрафной площадки, но в целом рисунок игры был похожим: скорость вингеров и точность передач. В первой половине встречи "Бернли" и "Лутон" имели проблемы с передачами под удар, но команда Венсана Компани все же провела одну четкую атаку, которая в итоге сделала всю разницу.
Во втором тайме особо новых подходов, в частности от Роба Эдвардса, мы не увидели. Несколько интересных передач без ударов и дальние выстрелы мимо ворот. "Бернли" отвечал ударами из-за пределов штрафной и снова главным героем выступил Одобер, хотя результата это не принесло. Впоследствии Роб Эдвардс выпустил Карлтона Морриса вместо Джордана Кларка в попытках спасти этот матч и эта замена, как оказалось, решила судьбу этой встречи.
Ближе к финальному свистку "Бернли" пытался как можно дольше держать мяч в собственных ногах и не желал двигаться вперед в поисках второго гола. Компани решил удерживать то преимущество, которое его коллектив получил еще в первом тайме и этот ход почти сработал.
Трудно назвать атаки от "Лутона" на последних минутах каким-то штурмом, но после одной из передач от Даути круглый дошел до головы Карлтона Морриса, который переправил его в пустые ворота. Почему ворота были пустыми? Потому что Траффорд выбежал на перехват и его заблокировал Адебайо. Долго "бордовые" спорили по поводу этого эпизода, они настаивали, что там было нарушение правил от Элайджи, однако даже после просмотра ВАР гол засчитали. Это очень болезненные 1:1 для "Бернли", которые уже видели себя победителями этого принципиального матча.
Вот такой перелом на последних минутах и "Лутон" сохраняет преимущество над "Бернли" в 4 очка, при этом имея один матч в запасе. Команда Роба Эдвардса делает все возможное, чтобы выжить, пока что у них остаются неплохие шансы. А насчет Компани, то тучи сгущаются.
АПЛ, 21-й тур
Стадион: "Терф Мур" (Бернли)
Главный судья: Тони Харрингтон (Англия)
"Бернли" — "Лутон Таун" 1:1
Голы: Амдуни (36) — Моррис (90+3)
"Бернли": Траффорд — Витиньо, О'Ши, Аль-Дахиль, Экдаль — Гудмундсон (Робертс, 74), Браунхилл, Каллен, Одобер (Ларсен, 84) — Фостер, Амдуни (Трезор, 83)
"Лутон Таун": Камински — Менги, Ошо, Белл — Огбене, Локонга (Берри, 86), Кларк (Моррис, 74), Даути — Таунсенд (Чонг, 64), Баркли — Адебайо
Предупреждение: Траффорд (90+6)
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