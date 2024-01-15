Лидер Чемпионшипа близок к подписанию хавбека Интера

"Лестер Сити" близок к подписанию полузащитника "Интера" Стефано Сенси. Об этом сообщает Фабрицио Романо

Английский клуб продолжает работать над соглашением о трансфере. Главный тренер "Лестер Сити" Энцо Мареска хочет видеть 28-летнего игрока в своей команде. Сенси тоже хочет присоединиться к клубу Чемпионшипа, а "Интер" готов продать футболиста.

В Серии А Стефано сыграл 3 матча, в которых провел на поле 28 минут, и не отметился никакими результативными действиями.