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Лидер Чемпионшипа близок к подписанию хавбека Интера
Интер готов продать игрока
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Лестер Сити" близок к подписанию полузащитника "Интера" Стефано Сенси. Об этом сообщает Фабрицио Романо
Английский клуб продолжает работать над соглашением о трансфере. Главный тренер "Лестер Сити" Энцо Мареска хочет видеть 28-летнего игрока в своей команде. Сенси тоже хочет присоединиться к клубу Чемпионшипа, а "Интер" готов продать футболиста.
В Серии А Стефано сыграл 3 матча, в которых провел на поле 28 минут, и не отметился никакими результативными действиями.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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