Джо Ротвелл присоединился к клубу Чемпионшипа

"Саутгемптон" арендовал полузащитника "Борнмута" Джо Ротвелла. Об этом клуб сообщает на официальном вебсайте.

Контракт подписан до конца этого сезона.

"Мы очень рады, что смогли привлечь игрока с таким опытом и способностями", - сказал директор Джейсон Уилкокс.

Джо Ротвелл присоединился к "Борнмуту" в июне 2022 года. В этом сезоне Премьер-Лиги сыграл 11 матчей и не отметился никакими результативными действиями.

BH7 ➡️ SO14#SaintsFC is delighted to confirm the loan signing of Joe Rothwell from #AFCB: — Southampton FC (@SouthamptonFC) January 15, 2024

Читайте такжеАтлетико - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Кубка короля на 18.01.2024