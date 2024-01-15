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Джо Ротвелл присоединился к клубу Чемпионшипа

Англия

Договор действует до конца этого сезона

Джо Ротвелл присоединился к клубу Чемпионшипа

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"Саутгемптон" арендовал полузащитника "Борнмута" Джо Ротвелла. Об этом клуб сообщает на официальном вебсайте.

Контракт подписан до конца этого сезона.

"Мы очень рады, что смогли привлечь игрока с таким опытом и способностями", - сказал директор Джейсон Уилкокс.

Джо Ротвелл присоединился к "Борнмуту" в июне 2022 года. В этом сезоне Премьер-Лиги сыграл 11 матчей и не отметился никакими результативными действиями.

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Саутгемптон Борнмут
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Источник:
Southampton
Опубликовал: Екатерина Власова
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