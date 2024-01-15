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Джо Ротвелл присоединился к клубу Чемпионшипа
Договор действует до конца этого сезона
"Саутгемптон" арендовал полузащитника "Борнмута" Джо Ротвелла. Об этом клуб сообщает на официальном вебсайте.
Контракт подписан до конца этого сезона.
"Мы очень рады, что смогли привлечь игрока с таким опытом и способностями", - сказал директор Джейсон Уилкокс.
Джо Ротвелл присоединился к "Борнмуту" в июне 2022 года. В этом сезоне Премьер-Лиги сыграл 11 матчей и не отметился никакими результативными действиями.
BH7 ➡️ SO14#SaintsFC is delighted to confirm the loan signing of Joe Rothwell from #AFCB:— Southampton FC (@SouthamptonFC) January 15, 2024
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