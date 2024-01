Джо Ротвелл присоединился к клубу Чемпионшипа

"Саутгемптон" арендовал полузащитника "Борнмута" Джо Ротвелла. Об этом клуб сообщает на официальном вебсайте.

Контракт подписан до конца этого сезона.

Джо Ротвелл присоединился к "Борнмуту" в июне 2022 года. В этом сезоне Премьер-Лиги сыграл 11 матчей и не отметился никакими результативными действиями.

BH7 ➡️ SO14#SaintsFC is delighted to confirm the loan signing of Joe Rothwell from #AFCB: