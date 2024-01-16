Эшпириту Санту: Обвинения в нарушении финансовых правил АПЛ не повлияют на январские трансферы

Главный тренер "Ноттингем Форест" Нуну Эшпириту Санту заявил, что обвинения в нарушении финансовых правили АПЛ никак не повлияют на январские трансферы.

"Нет, это ничего не меняет. Мы должны продолжать работать. Нам нужен баланс. Нам надо организовать команду. Мы должны улучшить наше положение, это нелегко, особенно в этом трансферном окне, но мы работаем над этим".

"Ноттингем Форест" нарушил финансовые правила согласно новым инструкциям, которые были введены для того, чтобы избежать базовых нарушений. Клуб получит штраф или потеряет несколько очков в АПЛ.

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