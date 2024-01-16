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Брентфорд близок к подписанию защитника Тоттенхэма - Инсайдер
Последнее слово будет за Серхио Регилоном
Фото: Transfermarkt
"Брентфорд" близок к подписанию защитника "Тоттенхэма" Серхио Регилона. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Соглашение находится на завершающем этапе и почти все детали согласованы с Тоттенхэм". Но последнее слово будет за Серхио, поскольку несколько клубов проявили к нему интерес.
Регилон первую половину этого сезона играл за "МЮ" на правах аренды. Он провел 12 матчей и не отметился никакими результативными действиями.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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