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Брентфорд близок к подписанию защитника Тоттенхэма - Инсайдер

Англия

Последнее слово будет за Серхио Регилоном

Брентфорд близок к подписанию защитника Тоттенхэма - Инсайдер

Фото: Transfermarkt

Новина українською

"Брентфорд" близок к подписанию защитника "Тоттенхэма" Серхио Регилона. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Соглашение находится на завершающем этапе и почти все детали согласованы с Тоттенхэм". Но последнее слово будет за Серхио, поскольку несколько клубов проявили к нему интерес.

Регилон первую половину этого сезона играл за "МЮ" на правах аренды. Он провел 12 матчей и не отметился никакими результативными действиями.

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Брентфорд (Лондон) Тоттенхэм (Лондон) Серхио Регилон
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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