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Бензема в Арсенале? Клуб рассматривает возможность арендовать форварда
Английский клуб может осуществить неожиданную аренду
фото из свободных источников
"Арсенал" заинтересовался арендой нападающего "Аль-Иттихада" Карима Бензема.
По информации TEAMtalk, Микель Артета может осуществить неожиданную краткосрочную аренду бывшего игрока сборной Франции в январе.
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Ранее сообщалось, что
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Источник:goal
Опубликовал: Екатерина Власова
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