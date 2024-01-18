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Бензема в Арсенале? Клуб рассматривает возможность арендовать форварда

Англия
Обновлено

Английский клуб может осуществить неожиданную аренду

Бензема в Арсенале? Клуб рассматривает возможность арендовать форварда

фото из свободных источников

Новина українською

"Арсенал" заинтересовался арендой нападающего "Аль-Иттихада" Карима Бензема.

По информации TEAMtalk, Микель Артета может осуществить неожиданную краткосрочную аренду бывшего игрока сборной Франции в январе.

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Ранее сообщалось, что Карим Бензема начал изучать трансферные предложения после шести неудачных месяцев в клубе Саудовской Аравии в "Аль-Иттихаде".

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Источник:
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Опубликовал: Екатерина Власова
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