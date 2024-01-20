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Арсенал – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Лондонское дерби, в котором есть явный фаворит
Getty Images / Global Images Ukraine
Наверное, если бы команда Микеля Артеты встречалась не с "Кристал Пэлас", то мы бы не смогли использовать слово фавориты, но у "орлов" сейчас настолько плохая форма, что даже проблемный "Арсенал" все равно является явным фаворитом. Тем более они будут играть на домашнем стадионе.
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Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 20 января.
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Английская Премьер-лига. 21 тур.
20 января. 14:30. Лондон. "Эмирейтс Стэдиум"
Главный судья: Пол Тирни (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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