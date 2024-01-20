Арсенал – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Наверное, если бы команда Микеля Артеты встречалась не с "Кристал Пэлас", то мы бы не смогли использовать слово фавориты, но у "орлов" сейчас настолько плохая форма, что даже проблемный "Арсенал" все равно является явным фаворитом. Тем более они будут играть на домашнем стадионе.

Оправдают ли "канониры" это звание? Уже совсем скоро узнаем!

Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 20 января.

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Английская Премьер-лига. 21 тур.

20 января. 14:30. Лондон. "Эмирейтс Стэдиум"

Главный судья: Пол Тирни (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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