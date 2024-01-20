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Арсенал – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Лондонское дерби, в котором есть явный фаворит

Арсенал – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Наверное, если бы команда Микеля Артеты встречалась не с "Кристал Пэлас", то мы бы не смогли использовать слово фавориты, но у "орлов" сейчас настолько плохая форма, что даже проблемный "Арсенал" все равно является явным фаворитом. Тем более они будут играть на домашнем стадионе.

Оправдают ли "канониры" это звание? Уже совсем скоро узнаем!

Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 20 января.

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Английская Премьер-лига. 21 тур.

20 января. 14:30. Лондон. "Эмирейтс Стэдиум"

Главный судья: Пол Тирни (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Арсенал" — "Кристал Пэлас"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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