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Артета прокомментировал заинтересованность Вест Хэма к хавбеку Арсенала
Эмиль Смит-Роу может стать игроком Вест Хэма
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Арсенала" Артета прокомментировал заинтересованность "Вест Хэма" в подписании полузащитника Эмиля Смит-Роу.
"Я очень доволен Эмилем, мы очень счастливы (Микель имеет в виду предложение "Вест Хэма"). Он на правильном пути. Он хорошо освоился и очень хорошо тренируется".
"Вест Хэм" связался с "Арсеналом", чтобы попытаться арендовать Эмиля Смит-Роу, который в этом сезоне АПЛ сыграл 6 матчей и отдал 1 ассист.
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