Артета прокомментировал заинтересованность Вест Хэма к хавбеку Арсенала

Найскладніший виїзд для Барси в Більбао, Атлетико вдома Севілью має дотиснути, Сосьєдад і Жирона теоретично фаворити, але грають на виїзді і тому їм буде складно. 1. Більбао 85% - 15% Барселона. Більбао зараз ледь не в найкращій формі в Іспанії, крім того у них матч у суботу в лізі, після того 3 дні відпочинку і матч вдома проти Барси. А Барса тільки повернулась з Аравії, грала на виїзді в кубку, гратиме знову на виїзді проти Бетіса в неділю і через 2 дні на виїзді в Більбао. 4 гри під ряд на виїзді за 10 днів, готелі і величезні відстані, ніхто не може в такому темпі показувати хороший футбол, не може і кризова Барса. Якщо б Барса не літала в Аравію і грала вдома, я б поставив 50-50. 2. Сельта 50% - 50% Сосьєдад. Сосьєдад зовсім не в хорошій формі, а Сельта навпаки форму набрала, і крім того гратиме вдома, а також вдома наступний матч ліги. А Сосьєдад змушений буде летіти 750км на гру в лізі в суботу і знову 750км на гру кубка в середу. Тому не бачу Сосьєдад фаворитом. 3. Мальорка 55% - 45% Жирона. Мальорка грає в лізі в суботу, і після того домашня гра кубка в середу проти Жирони. Зможе відновитись і підготуватись. А Жирона грає в неділю, тобто матиме на день відновлення менше, і летітиме на острів на виїзд. Якщо Жирона в першому таймі зробить гру, то може і пройде, але в другому точно здується. Якби було навпаки, Жирона вдома і на день часу більше відновлення, я б поставив 85-15 на користь Жирони. 4. Атлетико 80% - 20% Севілья. Атлетико фаворит. У Севільї гра на виїзді в Жироні в неділю і потім гра через 2 дні на Метрополітано, це 1500 км за 2 дні, і це майже вирок. Але Атлетико віддав багато емоцій в двох матчах проти Реала, і загалом в кубку Севілья може за щось зачепитись, бо в лізі вже ні за що не зачепиться. Тому їхні шанси все-таки не безнадійні.