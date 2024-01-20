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FourFourTwo: Бартон - самый ненавистный человек в футболе
Новое звание для скандального экс-игрока
Bristol Rovers
Издание FourFourTwo составило свой список самых ненавистных персон в футболе.
Первое место досталось бывшему полузащитнику "Манчестер Сити" и "Ньюкасла" Джоуи Бартону, который кроме своих футбольных наград также известен рядом контраверсионных заявлений по разным вопросам (в частности, поддержка Украины британским правительством).
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В общем, топ-10 выглядит следующим образом:
1. Джоуи Бартон, экс-полузащитник сборной Англии
2. Йозеф Блаттер, экс-президент ФИФА.
3. Харальд Шумахер, экс-вратарь сборной ФРГ.
4. Мишель Платини, экс-президент УЕФА и экс-полузащитник сборной Франции.
5. Эль-Хаджи Диуф, экс-полузащитник "Ливерпуля" и сборной Сенегала.
6. Джон Терри, экс-защитник "Челси" и сборной Англии.
7. Криштиану Роналду, форвард "Аль-Насра" и сборной Португалии.
8. Луис Суарес, форвард "Интер Майами" и сборной Уругвая.
9. Пит Винкельман, президент "МК Донс"
10. Жозе Моуринью, экс-тренер "Реала" и "Челси".
Кроме этого компанию им составили Диего Марадона (14-й), Диего Коста (17-й), Паоло Ди Канио (19-й), Марк ван Боммел (24-й), Алекс Фергюсон (27-й), Серхио Рамос (31-й) и Пепе (32-й).
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