FourFourTwo: Бартон - самый ненавистный человек в футболе

Издание FourFourTwo составило свой список самых ненавистных персон в футболе.

Первое место досталось бывшему полузащитнику "Манчестер Сити" и "Ньюкасла" Джоуи Бартону, который кроме своих футбольных наград также известен рядом контраверсионных заявлений по разным вопросам (в частности, поддержка Украины британским правительством).

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В общем, топ-10 выглядит следующим образом:

1. Джоуи Бартон, экс-полузащитник сборной Англии

2. Йозеф Блаттер, экс-президент ФИФА.

3. Харальд Шумахер, экс-вратарь сборной ФРГ.

4. Мишель Платини, экс-президент УЕФА и экс-полузащитник сборной Франции.

5. Эль-Хаджи Диуф, экс-полузащитник "Ливерпуля" и сборной Сенегала.

6. Джон Терри, экс-защитник "Челси" и сборной Англии.

7. Криштиану Роналду, форвард "Аль-Насра" и сборной Португалии.

8. Луис Суарес, форвард "Интер Майами" и сборной Уругвая.

9. Пит Винкельман, президент "МК Донс"

10. Жозе Моуринью, экс-тренер "Реала" и "Челси".

Кроме этого компанию им составили Диего Марадона (14-й), Диего Коста (17-й), Паоло Ди Канио (19-й), Марк ван Боммел (24-й), Алекс Фергюсон (27-й), Серхио Рамос (31-й) и Пепе (32-й).