Нападающий Брентфорда Тоуни забил в первом матче после 8 месяцев дисквалификации

В матче 21-го тура АПЛ в стартовом составе "Брентфорда" на игру с "Ноттингемом" вышел нападающий Айвен Тоуни. Это его первый матч после 8-месячной дисквалификации из-за ставок.

И уже через 19 минут после длительного отсутствия англичанин сумел вписать свое имя в протокол матча, отметившись голом.

Что интересно, перед своей дисквалификацией Тоуни в последний раз забивал "Ноттингему" со штрафного. Сегодня, в первом поединке после дисквалификации, он забивает снова "Ноттингему", и снова со штрафного.

▪️Ivan Toney's last goal before his ban: A free-kick vs. Nottingham Forest



▪️Ivan Toney first goal after 259 days without competitive football: A free-kick vs. Nottingham Forest



