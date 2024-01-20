Нападающий Брентфорда Тоуни забил в первом матче после 8 месяцев дисквалификации

В матче 21-го тура АПЛ в стартовом составе "Брентфорда" на игру с "Ноттингемом" вышел нападающий Айвен Тоуни. Это его первый матч после 8-месячной дисквалификации из-за ставок.

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И уже через 19 минут после длительного отсутствия англичанин сумел вписать свое имя в протокол матча, отметившись голом.

Ivan Toney. Script written. pic.twitter.com/26ABx84Jlu — Griffin Park Grapevine (Brentford FC) (@bfcgpg) January 20, 2024

Что интересно, перед своей дисквалификацией Тоуни в последний раз забивал "Ноттингему" со штрафного. Сегодня, в первом поединке после дисквалификации, он забивает снова "Ноттингему", и снова со штрафного.

▪️Ivan Toney's last goal before his ban: A free-kick vs. Nottingham Forest



▪️Ivan Toney first goal after 259 days without competitive football: A free-kick vs. Nottingham Forest



???? pic.twitter.com/eVBxK6PIUg — ESPN UK (@ESPNUK) January 20, 2024

Для Айвена Тоуни эта игра является первой в сезоне 2023/24 годов. В прошлом сезоне он забил 21 гол и отдал 5 результативных передач в 35-ти матчах за "Брентфорд".