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Челси – Мидлсбро. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Лиги

Англия

Почеттино мечтает о финале, но нужно побеждать

Челси – Мидлсбро. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Лиги

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Маурисио Почеттино еще летом начал говорить о важности Кубка Английской Лиги для "Челси". Команда дошла уже до полуфинала и в том, что клуб более чем серьезно воспринимает это соревнование, не вызывает сомнений. А вот их способность пройти команду из Чемпионшипа вызывает определенные сомнения.

А все потому, что они проиграли первый матч на выезде со счетом 1:0. Теперь нужно все исправлять и делать это срочно, у них есть всего 90 минут.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 23 января.

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Кубок Английской Лиги. Полуфинал, ответный матч.

23 января. 22:00. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Джон Брукс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Челси" — "Мидлсбро"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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