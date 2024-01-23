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Челси – Мидлсбро. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Лиги
Почеттино мечтает о финале, но нужно побеждать
Getty Images / Global Images Ukraine
Маурисио Почеттино еще летом начал говорить о важности Кубка Английской Лиги для "Челси". Команда дошла уже до полуфинала и в том, что клуб более чем серьезно воспринимает это соревнование, не вызывает сомнений. А вот их способность пройти команду из Чемпионшипа вызывает определенные сомнения.
А все потому, что они проиграли первый матч на выезде со счетом 1:0. Теперь нужно все исправлять и делать это срочно, у них есть всего 90 минут.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 23 января.
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Кубок Английской Лиги. Полуфинал, ответный матч.
23 января. 22:00. Лондон. "Стэмфорд Бридж"
Главный судья: Джон Брукс (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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