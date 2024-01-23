Челси – Мидлсбро. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Лиги

Маурисио Почеттино еще летом начал говорить о важности Кубка Английской Лиги для "Челси". Команда дошла уже до полуфинала и в том, что клуб более чем серьезно воспринимает это соревнование, не вызывает сомнений. А вот их способность пройти команду из Чемпионшипа вызывает определенные сомнения.

А все потому, что они проиграли первый матч на выезде со счетом 1:0. Теперь нужно все исправлять и делать это срочно, у них есть всего 90 минут.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 23 января.

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Кубок Английской Лиги. Полуфинал, ответный матч.

23 января. 22:00. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Джон Брукс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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