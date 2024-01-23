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МЮ предложил двух вингеров клубам Саудовской Аравии
Красные дьяволы не видят этих игроков в своём стане
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Джейдона Санчо и Антони были предложены клубам Саудовской лиги, поскольку Манчестер Юнайтед пытается вернуть часть из почти 200 миллионов евро, потраченных на вингеров. Как отмечает BBC, "манкунианцы" планируют выручить около 50 млн. евро за каждого.
Что касается Санчо, то в его трансфере прошлым летом был очень заинтересован "Аль-Иттифак", но наставник команды Стивен Джеррард не согласился включить обязательство в размере 50 млн. фунтов стерлингов для его покупки. Будущее Антони тоже пока неопределенно. Бразильский вингер переживает не самый лучший период в своей карьере, а главный тренер "МЮ" Эрик тен Хаг призвал его в одном из своих интервью "работать лучше".
На счету Антони в этом сезоне все еще нет результативных действий за 24 проведённых игры за "МЮ" во всех турнирах, в то время как Санчо появлялся 3 раза в составе манкунианцев и уже дважды сыграл за "Боруссию", отдав один ассист.
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