Англия
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Ньюкасл отклонил новое предложение Баварии по трансферу защитника
Англичан не устраивает предложение гигантов Бундеслиги
transfermarkt
Недавно сообщалось, что
Но английский клуб отклонил предложение немцев и настаивает на своей цене. По информации Фабрицио Романо, "Бавария" предложила 15 миллионов евро за трансфер Кирана.
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Триппьер в этом сезоне Премьер-Лиги отдал 7 ассистов в 19 матчах.
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