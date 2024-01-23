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Ньюкасл отклонил новое предложение Баварии по трансферу защитника

Англия
Обновлено

Англичан не устраивает предложение гигантов Бундеслиги

Ньюкасл отклонил новое предложение Баварии по трансферу защитника

transfermarkt

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Недавно сообщалось, что "Бавария" улучшила свое предложение для "Ньюкасла", чтобы осуществить трансфер защитника Кирана Триппьера.

Но английский клуб отклонил предложение немцев и настаивает на своей цене. По информации Фабрицио Романо, "Бавария" предложила 15 миллионов евро за трансфер Кирана.

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Триппьер в этом сезоне Премьер-Лиги отдал 7 ассистов в 19 матчах.

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Бавария (Мюнхен) Ньюкасл Киран Триппьер
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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