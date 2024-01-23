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Один из ключевых игроков Ньюкасла успешно перенес операцию

Англия
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Один из ключевых игроков Ньюкасла успешно перенес операцию

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Полузащитник "Ньюкасл Юнайтед" Жоэлинтон сегодня, 23 января, успешно перенес операцию.

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Игроку успешно прооперировали бедро, травму он получил в матче против "Сандерленда". Период реабилитации Жоэлинтона начнется под наблюдением медиков клуба и продлится до мая.

В этом сезоне Премьер-Лиги бразилец сыграл 16 матчей, забил 2 гола и отдал 1 ассист.

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Ньюкасл Жоэлинтон
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Источник:
nufc
Опубликовал: Екатерина Власова
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