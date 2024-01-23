Один из ключевых игроков Ньюкасла успешно перенес операцию

Полузащитник "Ньюкасл Юнайтед" Жоэлинтон сегодня, 23 января, успешно перенес операцию.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Игроку успешно прооперировали бедро, травму он получил в матче против "Сандерленда". Период реабилитации Жоэлинтона начнется под наблюдением медиков клуба и продлится до мая.

В этом сезоне Премьер-Лиги бразилец сыграл 16 матчей, забил 2 гола и отдал 1 ассист.