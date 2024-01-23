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Двое звездных футболистов МЮ могут присоединиться к Роналду в Аль-Насре
Каземиро и Аарон Ван-Биссака могут присоединиться к Криштиану Роналду
Getty Images / Global Images Ukraine
"Аль-Наср" планирует осуществить трансфер двух игроков "Манчестер Юнайтед". На радаре у саудовского клуба находятся: полузащитник Каземиро и защитник Аарон Ван-Биссака.
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Со стороны "МЮ" Джон Мерто поедет в Саудовскую Аравию, чтобы изучить детали сделки с "Аль-Насром".
Англичане, вероятно, решат продать Каземиро и Аарона, но неизвестно, произойдет ли это в январе или летом.
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Источник:goal
Опубликовал: Екатерина Власова
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