Двое звездных футболистов МЮ могут присоединиться к Роналду в Аль-Насре

"Аль-Наср" планирует осуществить трансфер двух игроков "Манчестер Юнайтед". На радаре у саудовского клуба находятся: полузащитник Каземиро и защитник Аарон Ван-Биссака.

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Со стороны "МЮ" Джон Мерто поедет в Саудовскую Аравию, чтобы изучить детали сделки с "Аль-Насром".

Англичане, вероятно, решат продать Каземиро и Аарона, но неизвестно, произойдет ли это в январе или летом.