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Фулхэм – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию ответного матча полуфинала Кубка Лиги
Очередной финал для Юргена Клоппа?
Getty Images / Global Images Ukraine
Когда твоя команда доходит до поздних стадий Кубка Английской Лиги, то ты просто обязан начать воспринимать этот турнир всерьез, ведь это реальный шанс добыть трофей уже посреди сезона и получить дополнительный заряд позитива, особенно если ты прямо сейчас лидер турнирной таблицы АПЛ.
"Ливерпуль" как раз лидер, они выиграли первый матч против "Фулхэма" и теперь едут в гости для того, чтобы официально подписать все бумаги о своей поездке на "Уэмбли". Готовы ли поставить свою подпись "дачники"?
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 24 января.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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