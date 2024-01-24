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Фулхэм – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию ответного матча полуфинала Кубка Лиги

Англия

Очередной финал для Юргена Клоппа?

Фулхэм – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию ответного матча полуфинала Кубка Лиги

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Когда твоя команда доходит до поздних стадий Кубка Английской Лиги, то ты просто обязан начать воспринимать этот турнир всерьез, ведь это реальный шанс добыть трофей уже посреди сезона и получить дополнительный заряд позитива, особенно если ты прямо сейчас лидер турнирной таблицы АПЛ.

"Ливерпуль" как раз лидер, они выиграли первый матч против "Фулхэма" и теперь едут в гости для того, чтобы официально подписать все бумаги о своей поездке на "Уэмбли". Готовы ли поставить свою подпись "дачники"?

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 24 января.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Фулхэм" — "Ливерпуль"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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