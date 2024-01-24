Фулхэм – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Лиги

Вчера лондонский "Челси" забронировал себе место в финале Кубка Английской Лиги и теперь ожидает своего соперника. Учитывая то, что в первой встрече команда Клоппа уже одолела "Фулхэм" у себя дома, легко спрогнозировать их выход в финал.

Впрочем "дачники" явно не собираются сдаваться, поскольку сейчас команды разделяет лишь 1 гол, а впереди еще 90 минут. Смогут ли ребята Марку Силвы удивить весь мир?

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 24 января.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Кубок Английской Лиги. Полуфинал (ответный матч).

24 января. 22:00. Лондон. "Крейвен Коттедж"

Главный судья: Саймон Хупер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Фулхэм" — "Ливерпуль" Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.