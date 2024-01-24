  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Фулхэм – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Лиги
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фулхэм – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Лиги

Англия

Последний шаг перед "Уэмбли"

Фулхэм – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Лиги

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера лондонский "Челси" забронировал себе место в финале Кубка Английской Лиги и теперь ожидает своего соперника. Учитывая то, что в первой встрече команда Клоппа уже одолела "Фулхэм" у себя дома, легко спрогнозировать их выход в финал.

Впрочем "дачники" явно не собираются сдаваться, поскольку сейчас команды разделяет лишь 1 гол, а впереди еще 90 минут. Смогут ли ребята Марку Силвы удивить весь мир?

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 24 января.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Кубок Английской Лиги. Полуфинал (ответный матч).

24 января. 22:00. Лондон. "Крейвен Коттедж"

Главный судья: Саймон Хупер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция матча "Фулхэм" — "Ливерпуль"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

По теме
yellow-arrow
Мерсон: Я не могу сказать, что Ливерпуль является фаворитом гонки за титул
yellow-arrow
Одноклубника Зинченко забанили в популярной компьютерной игре
yellow-arrow
Нападающий МЮ выбыл из строя на 10 недель
Юрген Клопп Кубок английской лиги Фулхэм (Лондон) Ливерпуль Марку Силва Где смотреть футбол смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости