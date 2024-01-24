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Фулхэм – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Лиги
Последний шаг перед "Уэмбли"
Getty Images / Global Images Ukraine
Вчера лондонский "Челси" забронировал себе место в финале Кубка Английской Лиги и теперь ожидает своего соперника. Учитывая то, что в первой встрече команда Клоппа уже одолела "Фулхэм" у себя дома, легко спрогнозировать их выход в финал.
Впрочем "дачники" явно не собираются сдаваться, поскольку сейчас команды разделяет лишь 1 гол, а впереди еще 90 минут. Смогут ли ребята Марку Силвы удивить весь мир?
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 24 января.
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Кубок Английской Лиги. Полуфинал (ответный матч).
24 января. 22:00. Лондон. "Крейвен Коттедж"
Главный судья: Саймон Хупер (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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